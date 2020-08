Beinta Bak Lamhauge kunne ikke styre tårerne, da hun sammen med sin familie kom hjem til deres lejlighed på Amager tirsdag eftermiddag.

Ude på deres altan stod der nemlig en lille barnevogn, som datteren Brynja til dagligt sover i, men denne eftermiddag lignede den ikke sig selv.

I hele den ende, hvor datterens overkrop og hoved normalt ligger placeret, var der nu ét stort brandmærke.

Et brandmærke fra en cigaret, der er blevet kastet ovenfra, og som har ramt barnevognen og antændt en mindre brand.

Sådan så altanbarnevognen ud, da Beinta kom ud til den tirsdag eftermiddag Vis mere Sådan så altanbarnevognen ud, da Beinta kom ud til den tirsdag eftermiddag

»Jeg begyndte at græde og blev så forskrækket. Tænk, hvis man datter havde ligget der på det tidspunkt, for det var jo midt på dagen,« siger Beinta Bak Lamhauge til B.T.

Beinta, hendes forlovede og deres to børn befandt sig tirsdag eftermiddag i det centrale København, da deres vicevært pludselig ringede.

Han fortalte, at familiens underbo havde registreret røg fra deres altan, men at han ikke selv kunne se noget udefra.

Derfor satte Beinta og familien kursen hjem mod Amager, hvor de altså blev mødt af det ubehagelige syn.

Beinta og resten af familien Vis mere Beinta og resten af familien

Cigaretten er af gode grunde kommet oppefra, men familien ved ikke, hvilken af de mange altaner over dem den er kommet fra.

Men det er egentligt heller ikke så vigtigt for Beinta.

Hun er ikke ude for at pege fingre eller finde en syndebuk – i stedet er hun klar med en opsang til alle rygere.

»Jeg synes, at nogle rygere er lidt ubetænksomme, når de kaster rundt med deres cigaretskodder. Når de kaster dem ud af vinduer eller altaner, har de ingen magt for dem. Det kan lige så godt blæse ind ad et vindue eller ned på en barnevogn, som det skete for os,« siger hun og fortsætter:

»Dem, der ramte vores barnevogn, havde ikke til hensigt at gøre det, men brug nu bare et askebæger. For guds skyld.«

Derfor satte Beinta sig også tirsdag til at skrive et Facebook-opslag, som allerede er blevet delt mere end 3.000 gange.

Derudover har viceværten i familiens boligforening hængt sedler op i opgangene for at advare mod at smide cigaretter ud af vinduet eller fra altanen.

»Og så er vi bare lykkelige over, at vores lille datter ikke lå og sov der på det tidspunkt,« siger Beinta afslutningsvist.