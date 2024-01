Kim Christensen kan ikke lade være med at blande sig i samtalen – og hans stemme kan pludselig høres i telefonen.

»Du må megagerne rose den her familie. Det er fantastisk, at de har taget sådan imod os,« siger han:

»De er jo egentlig indbegrebet af 'hverdagens helte', vil jeg sige.«

Han taler om Lotte Kjær Sparke og hendes mand Jakob samt børnene Karoline og Rebekka.

Hele familien: Lotte og Jakob Kjær Sparke med børnene Karoline og Rebekka. Foto: Privatfoto Vis mere Hele familien: Lotte og Jakob Kjær Sparke med børnene Karoline og Rebekka. Foto: Privatfoto

B.T. har nemlig ringet op til familien, der bor ved Hovedgård nord for Horsens af en helt særlig grund: Onsdag tog de en af den slags beslutninger, som ikke lige er til at glemme igen.

For midt i det voldsomme snevejr, der hærgede store dele af Danmark, drog de sidst på eftermiddagen ud for at se, om de kunne hjælpe de mange bilister, der sad urokkeligt fast på landevejen, Gl. Århusvej, ikke langt fra familiens hjem.

»Og de holdt bare på stribe deroppe. Det havde hele dagen været rigtigt svært at holde vejen åben på grund af snemasserne og ikke mindst, fordi det havde føget rigtigt, rigtigt meget,« siger Lotte Kjær Sparke:

»Så gik vi rundt og bankede på vinduerne og spurgte, om de manglede noget og havde det godt.«

Sådan ser det ud torsdag morgen i Hovedgård. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser det ud torsdag morgen i Hovedgård. Foto: Privatfoto

Men ikke nok med det. Samtidig inviterede familien folk med hjem til overnatning.

I første omgang var der to, der mod tilbuddet, og der blev hurtigt indkøbt proviant som frysepizzaer i en nærliggende dagligvarebutik, hvor bilerne også blev bugseret hen.

Efter et måltid vendte tankerne dog igen tilbage til de mange indesneede biler på landevejen.

»Så blev vi enige om, at hvis der stadig sidder flere derude, kunne vi simpelthen ikke have det hængende på os,« fortæller Lotte Kjær Sparke:

Her sov syv af de ti overnattende personer hos familien i nat. Foto: Privatfoto Vis mere Her sov syv af de ti overnattende personer hos familien i nat. Foto: Privatfoto

»Så gik vi ud og så, om der var flere, der ville med ind – og det var der jo. Og det var på det tidspunkt pivkoldt. Nu står vi meget på ski, men jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var fuldstændigt vanvittigt.«

I alt endte ti fremmede personer med at overnatte hjemme hos Lotte Kjær Sparke og resten af familien.

Her har de fået serveret mad og drikke. Og måske vigtigst af alt fik de et varmt sted at sove.

En af dem har altså været Kim Christensen, der forsøgte at komme hjem fra sit arbejde i Skanderborg, da han endte med at sidde i fast ved Hovedgård.

Udsigten fra Kim Christensen bil, hvor han havde siddet fast i timevis, da det pludselig bankede på bilruden. Foto: Privatfoto Vis mere Udsigten fra Kim Christensen bil, hvor han havde siddet fast i timevis, da det pludselig bankede på bilruden. Foto: Privatfoto

Her havde han siddet i fem-seks timer, da det onsdag aften pludselig bankede på bilruden.

»'Er der nogen, der har tilbudt dig overnatning?' spurgte de. Jeg havde egentlig indstillet mig på at skulle sove i bilen, men i stedet gik jeg selvfølgelig med dem,« siger Kim Christensen:

»De er jo fantastisk mennesker.«

For Lotte Kjær Sparke har det været helt naturligt at invitere de fremmede folk indenfor.

De overnattende gæster hjemme hos Lotte og Jakob Kjær Sparke. Kim Christensen ses bagerst i blå t-shirt. Foto: Privatfoto Vis mere De overnattende gæster hjemme hos Lotte og Jakob Kjær Sparke. Kim Christensen ses bagerst i blå t-shirt. Foto: Privatfoto

»Det har været så hyggeligt. Vi kommer ud af en stor familie, så vi er vant til, at der liv og glade dage,« som hun siger.

Torsdag morgen er alle oppe igen, da B.T ringer ved kl. 7.30-tiden.

Endnu er det dog uvist, hvornår folk kan forlade Hovedgård og komme hjem.

Vejene i området er stadig øde og ufremkommelige, lyder de første meldinger fra en 'ekspedition', der har været ude og se på forholdene.

»Nu må vi bare afvente situationen. Jeg tror, at vi går op og ser, om der er noget, vi kan gøre. Vi kan alligevel ikke selv komme på arbejde, så vi er strandet som alle de andre her,« siger Lotte Kjær Sparke:

»Måske kan vi får gravet nogle biler fri, men det er stadig et problem, at det fyger sådan, og det holder vist først op med at blæse over middag. Men så er det bare sådan, det er.«

Opdateret: B.T. har kort før kl. 9.30 fået besked om, at nogle af de overnattende gæster er kørt hjem, mens andre har fået gravet biler fri, men er vendt tilbage til familiens hjem, fordi de endnu ikke synes, at forholdene er til at køre i.