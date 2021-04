En tur gennem en gårdsplads, en dobbeltrude, et snit i en loftbjælke og til sidst gennem et skab.

Så meget skulle der til for at stoppe et projektil, der var blevet affyret ind på en families ejendom om eftermiddagen 21. april i Gesten nær Vejen. Det fortæller Marie Haahr, der bor på ejendommen med sin familie, til JydskeVestkysten.

Skuddet røg ind ad vinduet hos familiens 14-årige søn, der har placeret sin computer lige ved vinduet. Men til hans store held, var han med sin mor og bror til frisøren lige den dag. Og det var også sønnen, der opdagede, at der var noget galt, da de kom hjem:

»Min mand og min datter gik ude i laden, da vi kom hjem. Pludselig siger min søn på 14: ‘Mor, der kommer luft ind, og der er glas på gulvet,« fortæller Marie Haahr.

Politiet blev kontaktet og gik i gang med efterforskningen, men der blev derudover også ringet rundt i Gesten for at finde ud af, om nogen havde affyret et skud. Uden held.

Familien, der lejer deres område ud til jagt, troede i første omgang, at skuddet kom fra tæt hold. Men efterfølgende har de kunnet se, at der ikke var nogen på jagt den dag.

Familien vurderer, at projektilet kommer fra en riffel, og at personen, der har affyret skuddet, har stået omkring halvanden kilometer fra ejendommen.

Der kan være tale om et indskud, hvor man tjekker om jagtriflen stadig rammer, hvor den skal, og hvis det er tilfældet, opfordrer Marie Haahr stærkt til at gøre det på en skydebane, og ikke mens man er på jagt.