En borger kritiserer nu Rudersdal Kommune, efter hun og familien har ventet i over tre uger på at få hentet affald.

Ifølge Louise Foli-Andersen kom skraldebilen sidst på besøg hos familien den 2. januar. Hun er utilfreds med kommunens kommunikation undervejs i forløbet.

»Der gik en uge, fra vi ikke fik tømt regelmæssigt, til vi fik en besked per sms,« siger Louise, som har adskillige skraldeposer stående i haven.

»Kommunens håndtering af problemet er et problem«.

Ifølge kommunen er det de seneste ugers sne- og frostvejr, der har givet problemer med at hente affald. B.T. har tidligere skrevet om, hvordan der flere steder i landet også har været problemer med at rydde sne.

For Louise og familien har det betydet, at de nu begynder at se mus på ejendommen, siger hun torsdag.

»I går så vi én af dem ude i haven. Den anden så jeg ved skraldet for et par morgener siden.«

Samtidig er hun uforstående over for, at hendes forældre, der også bor i Rudersdal Kommune på en lignende vej, har fået hentet affald i perioden.

Informationskoordinator i kommunen, Henrik Hooge Møller, oplyser i en mail til B.T., at der »selv inden for et mindre område« kan være »stor forskel på, hvor godt der er ryddet for sne og glatførebekæmpet.«

Det er »typisk årsagen til, at nogle veje får tømt affald, mens andre ikke gør,« lyder det.

»Det er på ingen måde en rar situation, når ens affald ikke hentes og derfor kan hobe sig op, og derfor har vi også fuld forståelse for den ærgrelse, Louise Foli-Andersen giver udtryk for,« udtaler han.

Han oplyser, at »de seneste ugers vintervejr har givet store udfordringer for skraldemændene« i Rudersdal Kommune.

»Hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses i tilstrækkelig grad på de veje, hvor skraldebilen skal køre, risikerer vi, at der sker arbejdsskader og ulykker.«

»Vi sørger altid for at udsende en sms, hvis der ikke tømmes, men det tager altså lidt tid, inden vi har overblikket, og derfor sendes der ikke sms lige med det samme.«

Til sidst bemærker han, at skraldemændene har kørt ekstra ture for at komme efterslæbet til livs, og at der igen tømmes affald planmæssigt.

Vejret har skabt udfordringer med at hente skrald i flere af landets kommuner.

Brancheforeningen Cirkulær fortæller torsdag i Radio4 Morgen, at der grundet isglatte veje og snevejr har været hensyn at tage over for at undgå ulykker blandt medarbejderne og skraldemændene, som ifølge organisationen ligger i »toppen af ulykkesstatistikkerne.«

I radioprogrammet lyder det, at der også har været problemer med affaldstømning i Gentofte, København, Aarhus, Favrskov og Jammerbrugt i år.