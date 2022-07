Lyt til artiklen

Der gik omkring ti minutter fra ankomst til allergiske reaktioner.

Line Fogh og familien havde glædet sig til den årlige sommerhustur. Men i år blev den kortere end forventet.

Vi skruer tiden tilbage til 16. juli. Familien Fogh på ti medlemmer ankommer til sommerhuset i Thy, som de har lejet i en uge for 16.408 kroner.

»Det første, der møder os er en forfærdelig lugt af fugtig kælder. Og i det ene soveværelse lugter der af dødt dyr. I flere af vinduerne er der råd og fugt i karmene og gulvet vidner om, hvor dårligt indeklima, der er i sommerhuet,« fortæller 32-årige Line Fogh fra København.

Ifølge Line ligger der omkring 200 døde fluer og edderkopper og ekskrementer derfra på både gulve og vindueskarme i sommerhuset. Der hænger spindelvæv, ligger nullermænd og rigtig meget støv så flere i familien reagerer ved at nyse, snotte og få vejrtrækningsbesvær.

»Altså jeg kommer fra Jylland og er ikke bange for edderkopper. Men det er bare klamt. Selvom der blev gjort rent, ville jeg slet ikke bo der,« fastslår Line Fogh og pointerer:

»Vi havde fået besked på, at hvis der var en specifik seddel i huset, så var det rengjort. Og den seddel lå på skænken inden for døren, så vi gik ud fra, at der var blevet gjort rent. Der var ovenikøbet en mand fra DanCenter forbi for at aflæse elmåleren.«

Familien Fogh vælger at overnatte i sommerhuset og kører ind til DanCenters kontor tidlig næste morgen for at udtrykke deres utilfredshed.

»Vi sagde til dem, at vi ikke ville ud i sommerhuset igen. Og personalet vil så kigge på, hvorvidt der er skimmelsvamp i huset,« fortæller Line, hvis familie kræver fuld refundering på 16.408 kroner – og desuden ekstraudgifter på madspild og transport.

Den opkrævning har DanCenter afvist i en mail til familien med følgende begrundelse:

'Huset er fra 1731 og blev renoveret for 21 år siden, hvilket det selvfølgelig vil bære præg af. En så gammel bygning kan godt udvise lugt af indelukkethed, uden det betyder at der er dårligt indeklima. Med hensyn til rengøringsniveauet i huset ved din ankomst, giver lokalkontoret dig medhold i, at den ikke var tilstrækkelig, dog var det ikke værre, end det kunne have været udbedret indenfor kort tid.'

'Desværre ønskede du ikke at blive i ferieboligen, hvorfor lokalkontoret ingen mulighed fik for at gøre brug af ovenstående ret. Det er også årsagen til, at vi må betragte grundlaget for din afrejse som uberettiget. Der blev efter din afrejse foretaget en skimmeltest i ferieboligen, hvilket er kutyme når gæsten ytrer formodning om det. Testen var negativ.'

»Vi er ærgerlige, skuffede og synes, det er noget svineri. Én ting er pengene, men det er også tid. Det er ti menneskers ferie, som de har ødelagt. Det er, som om de lejer hvad som helst ud. Altså der kommer jo ikke døde, indgroede dyr på bare én uge,« siger Line Fogh.

B.T. har kontaktet DanCenter, som ikke er vendt retur på vores henvendelse.