Familien til en mand i 50'erne, som netop er blevet Lotto-millionær, skal ikke regne med at mærke noget til gevinsten.

Det siger manden, der bor med sin kone i Varde, til Danske Spil i en pressemeddelelse.

Parret har kun delt nyheden om gevinsten med deres børn og nogle venner, der var på besøg den aften, de fik nyheden.

»Vi har besluttet ikke at fortælle om pengene til andre familiemedlemmer på nuværende tidspunkt. Vi har ikke lyst til, at det skal skabe splid eller misundelse. Måske vil vi sige det om mange år, når pengene er godt brugt. Men for nu holder vi det som en lille hemmelighed,« siger manden, der holdes anonym, til Danske Spil.

Manden kunne ikke rigtig slippe for at sige det til de venner, der var på besøg den aften, hvor han vandt en million kroner på Millionærgarantien fra Lotto. Et koncept, hvor man ifølge Danske Spil kan blive millionær, selvom man har 0 rigtige.

Han åbnede nemlig en mail på sin telefon mens de spiste, og her fik han beskeden om den store gevinst.

»Man kan roligt sige at stemningen til middagen steg et par takter, og vi fik da også nogle ekstra drinks. Det var sjovt at sidde og tale om, hvad man kan bruge alle de penge til,« siger han i pressemeddelelsen.

Som sædvanligt når danskere vinder i Lotto, fristes man til at sige, skal pengene bruges til fornuftige ting.

»Min kone og jeg har en alder, hvor det vil være smart at få lagt noget til side, til når vi engang går på pension. Derfor vil vi tænke grundigt over, hvordan vi kommer til at bruge gevinsten. Men vi har to voksne børn, som vi rigtig gerne ville dele nogle oplevelser med. Så i stedet for at få penge i hånden, vil vi hellere bruge dem sammen med dem. Det er jo oplevelserne, man husker i det lange løb,« siger manden, der ifølge Danske Spil er dansker nummer 3.737, som vinder en million kroner eller derover i Lotto.