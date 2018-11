Akuttelefonen 1813 vejledte ikke godt nok, da den nu afdøde Lone Serwin i 2015 ringede ind med brystsmerter og vejrtrækningsproblemer.

Sygeplejersken hos 1813 opfordrede Lone Serwin til at tage to Panodiler og kontakte egen læge morgenen efter. Lone Serwin sov ind samme nat og blev kun 52 år gammel.

Familien besluttede efterfølgende at indsende en klage over vejledningen.

Ankenævnet for Patienterstatningen har taget stilling til sagen, og i fredags oplyste de Lone Serwins datter, at de havde fået medhold i klagen.

»Man følte sig lettet. Man følte sig rigtig lettet, og man måtte også knibe en lille tåre, fordi man jo rent faktisk har haft ret i det, vi har ment de sidste tre år om, at hun fik en forkert behandling den aften, hun ringede,« siger Sabine Serwin til TV2 Lorry.

Sabine Serwin undrer sig over, at det har taget tre år at få en afgørelse på klagen, og at de har haft at gøre med store mængder af papirarbejde i perioden.

Region Hovedstadens Akutberedskab har hele tiden ment, at de ikke gjorde noget forkert, da man dengang ikke vurderede henvendelsen som alvorlig.

I et skriftligt svar til TV2 Lorry skriver de, at de tager afgørelsen til efterretning.