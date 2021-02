En principiel afgørelse fra Patienterstatningen baner vejen for flere coronaerstatninger i andre sager.

Familien til en kvinde, som blev smittet og døde med covid-19 på et plejehjem, har ret til erstatning.

Det fastslår Patienterstatningen i den første afgørelse på området. Afgørelsen vil ifølge Patienterstatningen betyde flere erstatninger i lignende sager.

Det skriver Jyllands-Posten.

En 91-årig kvinde blev den 8. april 2020 testet positiv med covid-19 på et vestjysk plejehjem. Der var i marts og april konstateret smitteudbrud både blandt personale og beboere.

Selv om der var indført besøgsforbud for at bremse smitteudbruddet, blev kvinden smittet. Hun døde 12 dage senere med covid-19.

Patienterstatningen fastslår, at kvindens efterladte har krav på erstatning. Det skyldes, at kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling, hun fik på plejehjemmet.

Erstatningen bliver givet, selv om personalet på plejehjemmet efter alt at dømme har overholdt retningslinjerne, herunder brugte værnemidler.

- Det afgørende for at få erstatning er, at man er blevet smittet af personalet i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling, man har fået på plejehjemmet, siger Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast.

- Altså i forbindelse med at man som beboer behandles for for eksempel sår, får skiftet forbinding, får medicin eller får taget blodtryk.

- De kan ikke få erstatning, hvis smitten er sket i forbindelse med almindelig pleje. For eksempel hvis personalet har hjulpet med at give beboeren mad eller hjulpet beboeren i bad eller på toilettet, siger hun til Jyllands-Posten.

Det er første gang, Patienterstatningen anerkender covid-19-smitte på et plejehjem som en patientskade.

Den principielle afgørelse kommer derfor til at lægge linjen for andre sager med smitte. Det er ikke alene på plejehjem. Det kan også gælde bosteder, sociale institutioner og i hjemmeplejen. Det kræver, at betingelserne i de konkrete sager er opfyldt.

Størrelsen af erstatningen er ikke fastlagt endnu. I sager med dødsfald på et plejehjem vil der ifølge Karen-Inger Bast typisk være tale om erstatning for udgifter i forbindelse med begravelsen.

Ifølge erstatningsretsadvokat Karsten Høj, partner hos Elmer Advokater, beløber erstatningen i den type sager sig til 30.000-40.000 kroner. Det siger han til Jyllands-Posten.

