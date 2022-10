Lyt til artiklen

Det lyder nærmest som et manuskript på et juleeventyr.

Når decembermåneden banker på, glæder Carina Svanborg sammen med sin mand og børn mange udsatte familier.

De pakker og udvælger nemlig intet mindre end 5.000 pakker, der skal blive til pakke- og adventskalendere til de familier, der ikke selv har midlerne til det.

»At børn hver dag kan pakke en gave op – det er en følelse, der ikke kan beskrives,« fortæller Carina Svanborg om projektet.

Familien starter deres juleværksted allerede i januar, og slutter først den sidste dag i november. Til sidst står de med cirka hundrede pakke- og adventskalendere, der bliver sendt ud til børn under trange kår.

Og selvom 5.000 pakker allerede kan lyde helt vildt for 16 hænder, fortæller Carina Svanborg, at det kan blive til endnu flere i år.

»Vores mål er de 5.000 pakker, men der er endnu flere, der har brug for det i år, så jeg kan ikke afvise, at det bliver til flere,« siger hun.

I de sidste fire år har familien slået deres glædelige gerning op på Facebook, hvor de både søger familier i nød, samt hjælp til gaverne.

Og selvom familien modtager mange donationer fra både privatpersoner og firmaer, kan de ikke undgå selv at vende pungen på hovedet.

»Vi bruger i hvert fald 5.000 kroner, men vi får heldigvis også meget hjælp udefra. Jeg kigger dagligt på tilbud og gode gaver, og til januar køber vi juleting, der er sat meget ned i pris,« siger Carina Svanborg.

Her ses et udpluk af de mange gaver, der skal glæde udsatte børn til jul.

For Carina Svanborg betyder børnenes julesmil noget helt særligt. Hun er selv vokset op under trange kår, men fik sin første pakkekalender som 12-årig, da hun boede hos en plejefamilie.

»Jeg får samme glæde, som første gang jeg modtog min første pakkekalender. Man bliver en del af fællesskabet i skolen, og man føler sig både set og hørt,« siger hun.

Glæden ved at give har også sat præg hos hendes egne børn, og den årlige familieaktivitet er blevet uundværlig for dem, fortæller hun.

Og for at fingrene ikke skal krampe under snor og tape, får familien også hjælp til at pakke de mange gaver ind af både nære venner og familie.

Familier i nød kan søge den kreative julehjælp gennem en facebookbesked, der fortæller familiens situation under private forhold.