Hvis du modtager en mail fra NemID, skal du kigge på den med ekstra skepsis.

Digitaliseringsstyrelsen fortæller nemlig, at nogle udnytter deres hovedpostkasse digst@digst.dk til at franarre folk adgang til private konti.

Det fortæller Digitaliseringsstyrelsen på deres hjemmeside, hvor de beskriver indholdet af mailen således:

‘I mailen bliver man bedt om at aktivere sit ID ved at trykke på et link. Mailen er underskrevet ”NemID Support AS”, og mailens emnefelt er ”Vigtig besked”’

De falske mails går under betegnelsen phisingmails, der er en betegnelse for falske emails, der indhenter personkritiske oplysninger ved at udgive sig for at være et velkendt dansk firma.

Digitaliseringsstyrelsen fortæller, at man ved modtagelse af disse emails ikke skal trykke på linket men i stedet slette mailen omgående.

Typisk for phisingmails er, at de beder modtageren om at opgive kreditkortoplysninger. Her skal man dog huske på. at ingen troværdige danske firmaer sender mails ud for at bede om dine personlige oplysninger.

Har du spørgsmål til dit NemID eller behov for support, skal du kontakte NemID Supporten på 7224 7050.