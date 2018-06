En uoriginal VM-t-shirt med den karakteristiske Karoline-ko er kommet i omløb op til VM i Rusland.

Med teksten 'Store patter' trykt under Karoline-koen og et 'VM 2018' ovenover kunne man tro, at Mejeriforeningen har indledt et nyt samarbejde med det danske fodboldlandshold. Men nej. Der er tale om et plagiat, og det får nu organisationen til at slå hårdt ned på det, den opfatter som et brud på foreningens rettigheder til den rød-hvide Karoline-ko, der gennem 50 år har været et ikon for dansk mejeribrug.

»Vi har stor sympati for landsholdet, som vi ønsker alt det bedste. Men der er nogle varemærkerettigheder, der skal overholdes, og her er der altså nogen, der har fået en idé uden accept fra vores side,« siger afdelingschef i Mejeriforeningen Jan Hermansen til B.T.

Okay, hvor køber jeg den her. (@kristianmeyer) #vmdk Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 6. Jun, 2018 kl. 9.18 PDT

Hvis de pågældende havde spurgt, havde I så givet dem lov?

»Nej, det havde vi ikke. Vi har tidligere været sponsorer for landsholdet, hvilket vi var glade for, men vi kan ikke stå inde for t-shirtsene. Slet ikke med det twist, der er på dem,« siger Jan Hermansen med henvisning til påskriften 'Store patter', der refererer til det omdiskuterede tilråb, som fodboldslandsholdet har fået ørene i maskinen for at bruge.

Mejeriforeningen har derfor indledt en undersøgelse af, hvem der sælger de omstridte og altså formentlig ulovlige t-shirts. Indtil videre er det ifølge Jan Hermansen lykkedes at finde nogle sælgere af dem via sociale medier. Ifølge B.T.s oplysninger har organisationen mandag udsendt breve til sælgere af t-shirtsene. Det bekræfter Jan Hermansen.

»Vi så t-shirten i slutningen af sidste uge og har endnu ikke fundet ud af, hvor den oprindeligt kommer fra.«

I brevene gør Mejeriforeningen ifølge Jan Hermansen opmærksom på utilfredsheden med brugen af Karoline-koen, ligesom man, som Jan Hermansen formulerer det, 'ridser op', at det er ulovligt.

Hvad kommer I til at gøre? Kan det ende i en retssag, et fogedforbud eller hvad?

«Vi har endnu ikke taget stilling til, hvordan vi håndterer det juridiske efterspil,« siger Jan Hermansen.

Normalt afgøres krænkelser af varemærker i en forhandling eller en retssag, hvis parterne ikke kan blive enige. Hvis man krænker et varemærke kan man blive dømt til at betale erstatning eller kompensation.