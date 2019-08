En falsk reklamevideo med et mirakuløst slankemiddel i hovedrollen spreder sig som en steppebrand på facebook.

‘Dette produkt er fremragende. Det fungerer godt for mig. Jeg har taget det i 15 dage, og jeg har tabt mig 8 kilo. Det er fantastisk. Det undertrykker din appetit, og jeg er ikke lige så sulten, som jeg plejede at være. Det hjælper med vægttab uden bivirkninger,’ lyder en variant af opslaget, der henviser til et link.

Det skal du IKKE trykke på.

Det danske medie TjekDet, skriver nemlig, at materialet, der følger med de lokkende tekster, er et svindelnummer, der skal få brugere til at trykke på det virusskabende link.

Et hurtigt blik på Facebook viser, at forbrugerne, der deler linket og teksten om slanke-produktet slet ikke er klar over det.

Således skriver Klaus Johansen på facebook:

'Jeg har IKKE delt eller tagget nogen i noget opslag her på Facebook. Slet det skrammel.'

Opslagene fungerer ved, at de virusramte profiler tagger andre personer i opslaget.

Blandt de mange personer, der tagges i opslagene er blandt andre den danske landsholdsspiller i håndbold Lotte Grigel.

Tidligere har Sofie Linde og Ibi Makienok været ude på bl.a. Instagram og afvise, at de står bag reklamer for slankepiller.

TjekDet har snakket med Ulla Malling, projektchef for ‘Danskernes digitale selvforsvar’ hos Forbrugerrådet Tænk, om de falske reklamer. Hun fortæller, at det er et stigende problem med falske reklamer på de sociale medier.

»Lad være med at klikke på det, lad være med at dele det, og lad være med at kommentere det. Ved lignende svindelnumre har vi set, at i det øjeblik du responderer på det, begynder du selv at dele det. Derudover anbefaler vi, at man anmelder det til Facebook som svindel eller scam,« siger Ulla Malling.