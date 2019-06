En mail med lovning på to valgfri flyrejser fra Norwegian er lige nu i omløb.

Trykker du på linket i mailen, skal du dog ikke regne med at blive guidet videre til et stort udvalg af lækre rejsedestinationer.

I stedet kan du være sikker på at kaste dig i armene på en flok it-kriminelle, der blot er ude efter dine penge og oplysninger.

Mailen er en såkaldt 'fishingmail', og den kommer ikke fra det norske flyselskab, oplyser Andreas Hjørnholm, der er kommunikationschef for Norwegian Danmark.

I mailen bliver du lovet, at du ved at indbetale 80 kr. vil modtage en særlig jubilæumskupon, som kan bruges på to valgfri flyrejser med selskabet.

Over for B.T. understreger han, at man for 'Guds skyld' ikke må åbne den:

»Lad være med at trykke på linket i mailen. Bare slet den. Den kommer ikke fra os,« lyder det fra Andreas Hjørnholm.

Kig efter det her

I mailen hedder afsenderen ‘Norwegian.dk Airlines’, og det er her, at den skarpe forbruger ifølge Andreas Hjørnholm skal holde øje.

Norwegian sender nemlig aldrig informationer ud fra den adresse.

»For det første sender vi kun informationer ud i officielle Norwegian nyhedsbreve. Og står der ikke norwegian.com på afsenderen, er det ikke fra os. Står der noget andet, er det it-kriminelle, der misbruger vores navn, og så skal det bare slettes.«

Behæftet med fejl

Ligesom mange andre fishingmails er den falske mail fra Norwegian behæftet med fejl.

I mailen står der, at de to valgfri flybilletter bortgives i tilfælde af flyselskabets 25 års jubilæum.

Problemet her er dog, at Norwegian slet ikke fejrer 25 års jubilæum i år. Det gjorde de sidste år, eftersom det norske flyselskab blev grundlagt den 22. januar 1993.

»Modtager man en mail med noget, man synes lyder mærkeligt, eller hvis man er det mindste i tvivl, er det bedre at ringe til vores kundeservice og spørge dem end at trykke på linket. Man kan aldrig være for forsigtig med sådan noget her,« afslutter Andreas Hjørnholm.