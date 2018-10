Virksomhed er blevet påbudt at rette op på sikkerheden, efter en dødsulykke i sidste hvor en 54-årig faldt flere meter ned i en elevatorskakt.

En montør-virksomhed overtrådte arbejdsmiljøloven, da en 54-årig ansat døde i en arbejdsulykke på en byggegrund i Glostrup den 22. oktober.

Arbejdstilsynet har således udstedt flere påbud til virksomheden om straks at rette op på forhold, der strider mod sikkerheden. Det skriver Avisen.dk på baggrund af en aktindsigt hos Arbejdstilsynet.

Ulykken indtræf mandag formiddag i sidste uge, hvor den 54-årige mand var i gang med at montere konsoller til en elevator ved en byggegrund på Sportsvej 69 i Glostrup.

Manden stod øverst oppe i elevatorskakten i en lift, da han faldt flere meter ned i skakten og blev kvæstet. Senere om eftermiddagen kunne politiet fortælle, at manden var afgået ved døden.

Virksomheden er blevet påbudt, at der fremadrettet anvendes egnede tekniske hjælpemidler til arbejdet med transport og montering af konsoller i elevatorskakten.

Derudover har virksomheden fået et påbud om at tage liften ud af drift, indtil dens mangler er blevet udbedret. Arbejdstilsynet kunne ved besøget konstatere, at liftens låge, herunder låsesikring, var i stykker.

De ansatte, der benyttede liften, havde angiveligt ikke læst eller adgang til liftens brugsanvisning. Det blev oplyst til Arbejdstilsynet under besøget.

Desuden var det ikke muligt at se, hvornår liften sidst havde gennemgået et lovpligtigt eftersyn, da årstallet for eftersynet vat udvisket.

Arbejdstilsynet skal nu overveje, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller udstede en bøde.