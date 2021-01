Den første udbyder af lyntest til danskerne lukker sine testcentre efter at have tabt udbudsrunde.

Falck lukker sine 49 lyntestcentre i hele landet fra 1. februar. Det fortæller ambulancedirektør hos Falck Jørgen Mieritz.

Falck tabte den nye udbudsrunde til de udbydere Carelink og SOS International, som fra februar bliver de to eneste virksomheder til at levere lyntest til danskerne på det offentliges regning.

- Det er vi kede af. Vi har været glade og stolte over at bidrage til testningen. Men vi har kunne se på de priser, der er budt ind, at vi slet ikke kunne være med, siger Jørgen Mieritz.

Derfor lukker redningskoncernens testcentre om 12 dage, når januar slutter. Det kan nemlig ikke svare sig at holde dem åbne, forklarer ambulancedirektøren.

- Hvorfor skulle folk gå ned og betale for en test, når de kan fortsat kan få dem gratis de næste tre måneder, siger Jørgen Mieritz.

/ritzau/