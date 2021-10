Med flere og flere vaccinerede danskere og lukkede kviktestcentre er det nu tid til, at podere i Falck lægger vatpindene fra sig og søger nye veje.

Falck har nemlig arrangeret flere jobmesser landet over for at hjælpe egne podere videre mod nyt job. Mandag kommer jobmessen til Aarhus.

På Facebook er der allerede i alt 565 personer, der er tilmeldt begivenheden.

Falck skriver i begivenheden, at jobmessen skal ses som en »tak for det gode samarbejde og som en udstrakt hånd til dig der mangler job, samt de virksomheder, der søger arbejdskraft«.

På messen vil en række virksomheder og myndigheder deltage. Heriblandt er både Bestseller, GLS, Forsvaret, Horsens Kommune, Sinful og Salling.

Jørgen Mieritz, der er direktør i Falck Ambulance Danmark, forklarer, at de med jobmesserne gerne vil sige tak til poderne.

»Vores podere har ydet en kæmpe indsats under pandemien og bidraget til at løse en vigtig samfundsopgave.«

»Det skylder vi dem stor tak for. Og derfor vil vi også gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem videre og sammen med virksomhederne vise, hvilke jobmuligheder der er,« siger Jørgen Mieritz, direktør i Falck Ambulance Danmark.

Salling Group har både deltaget i Aalborg og Roskilde og kommer også til Aarhus på mandag. Susanne Leire, der er Senior HR Partner i Group Diversity hos Salling ser poderne som en attraktiv arbejdskraft.

»I Salling Group vægter vi i høj grad værdier som ansvarlighed, empati og ønsket om at hjælpe, hvor der er behov, og det er netop de egenskaber, vi ser hos de mennesker, der har valgt jobbet som poder til i en tid, hvor det at arbejde i frontlinjen har indebåret en risiko.«

Da Falck afholdt jobmesse i Aalborg gav det i alt 67 jobsamtaler, der udløste i alt 34 jobtilbud.