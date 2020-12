Frem til fredag vil Falck åbne 25 nye testcentre. Ambitionen er maksimalt en times kørsel til nærmeste center.

Fra tirsdag og frem til og med fredag åbner Falck i alt 25 nye testcentre, der kommer til at kunne foretage en lyntest for coronavirus.

Ambitionen er, at centrene skal ligge placeret sådan, at det maksimalt tager en time at køre til et af centrene. Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

I forvejen har Falck ti testcentre i drift. Et af dem er mandag åbnet i Holbæk, hvor man regner med at kunne udføre omkring 1000 test om dagen.

Tirsdag åbner yderligere to centre, og onsdag gælder det fire nye centre. Det bliver fulgt op af hele 18 nye centre torsdag og et enkelt fredag.

- Vi er meget glade for at kunne bidrage til den væsentlige samfundsopgave med at få testet så mange danskere som muligt, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør i Falck, i pressemeddelelsen.

I Holbæk har Falcks nye testcenter aflastet det eksisterende testcenter, som er drevet af Region Sjælland.

Her er der stort pres på kapaciteten, og det har givet flere dages ventetid for at få foretaget en test af det offentlige.

Ifølge Jakob Riis har åbningen af Falcks testcenter i Holbæk gjort, at man på en uge har kunnet tidoble den samlede testkapacitet.

- Dermed får vi taget endnu flere smittede ud af smittekæderne på et meget tidligt tidspunkt, og på den måde er vi med til at få knækket kurven, siger han.

Foruden de 25 testcentre har Falck også planer om at åbne en række yderligere centre - de lokale aftaler er dog endnu ikke på plads endnu.

Falcks åbning af testcentre sker i forlængelse af et samarbejde mellem danske myndigheder og Falck. Planen er, at de nye centre kan nedbringe ventetiderne rundt om i landet.

Mandag tidlig eftermiddag er der fortsat flere dages ventetid på at bestille tid til en test i et af de testcentre, der er drevet af regionerne.

På hjemmesiden coronaproever.dk, hvor man bestiller tid til en test, er der over en times ventetid på bare at få lov til at booke en tid.

/ritzau/