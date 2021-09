De amerikanske myndigheder lykkedes aldrig med at få dømt Al Capone for de mest alvorlige forbrydelser, herunder drab, som han var mistænkt for at stå bag. Til gengæld fik de skovlen under ham for skattesvig. Her ses den berygtede storgangster, da dommen på 11 års fængsel bliver læst op. Foto: POLITIKKENS PRESSE FOTO