Supermarkedskæden Fakta scorer bundkarakter som danskernes mindst foretrukne supermarked.

Og det er der en grund til, forklarer Coops informationschef, Jens Juul Nielsen.

Loyalty Group har forsøgt at finde ud af, hvilket supermarked, der er danskernes favorit.

Kåringen, der har fundet sted i mange år, er baseret på spørgsmål om servicekvalitet, produktkvalitet, økologi, image og meget mere.

Loyalitetsindeks i analysen BrancheIndex Dagligvarer 2018 1. Rema 1000: 70

2. Lidl: 67

3. Meny: 64

4. Superbrugsen: 64

5. Kvickly: 63

6. Lokal/Daglig'Brugsen: 61

7. Føtex: 58

8. Aldi: 58

9. Bilka: 53

10. Netto: 49

11. Fakta: 48

Supermarkederne bliver målt i et såkaldt loyalitetsindeks, der bygger på besvarelser fra 4.300 danskere, der altså har valgt deres foretrukne supermarked med udgangspunkt i flere forskellige kategorier som tidligere nævnt.

Og i den undersøgelse ligger Fakta på sidstepladsen - skarpt efterfulgt af Netto.

Ifølge informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, skyldes Faktas manglende popularitet butikkernes fysiske udseende.

»For Faktas vedkommende skyldes det, at vi har haft en hel del nedslidte butikker. Så det, vi gør nu, er, at vi moderniserer bygningerne. Samtidig forsøger vi at modernisere vores varesortiment med mere økologi og kød, hvor der er taget hensyn til dyrevelfærd,« siger informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

Hvilket supermarked er din favorit?

I den anden ende af listen ligger Rema 1000, der tager sejren foran Lidl og Meny på anden- og tredjepladsen.

Ifølge Anders Rene Jensen, der er indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000, er supermarkedskæden så populær, fordi den lytter til kunderne.

»Vi bruger meget tid og energi på at lytte til vores kunder og høre, hvad de efterspørger. Det er vigtigt, at vi fører et sortiment i butikkerne, som dækker kundernes behov i hverdagen. Vi gør meget ud af at undgå, at kunderne går forgæves, og sikre, at alle vores varer er til rådighed,« siger han.