Der er arrangeret fakkeloptog i Aarhus, Odense og København for at mindes ofre fra bombeangreb i Sri Lanka.

Onsdag og torsdag er der arrangeret fakkeloptog i flere byer i Danmark, hvor ofrene fra en række bombeangreb i Sri Lanka i påsken bliver mindet.

Mindst 310 personer mistede livet - herunder tre danske børn - og det vil blive markeret med lys, fakler og blomster.

I København starter et optog onsdag aften klokken 20 fra Kongens Nytorv i den indre del af byen.

Der vil være taler fra blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), musikalske indslag og et minuts stilhed.

En række ungdomspartier står bag optoget. Tirsdag morgen er der tilmeldt 135 personer.

- Vi skal vise, at vi på trods af politiske forskelle og uenigheder står fasttømret sammen imod vold og terror, skriver arrangørerne på Facebook.

I Odense er der ligeledes arrangeret et optog på Flakhaven i den centrale del af byen.

Det starter klokken 19 og er arrangeret af en række fynske politikere. Tirsdag morgen er der tilmeldt 11 personer.

- Når der er de her ekstreme angreb, som rammer os alle sammen og berører rigtig mange mennesker, tror jeg, at det er vigtigt, at vi mødes, ser hinanden i øjnene og fortsat kæmper for det frie og åbne samfund, vi er en del af, siger Alexander Grandt, der er en arrangører bag optoget i Odense.

Han mener, at det er vigtigt at stå sammen som samfund, når den slags angreb rammer.

- Det er endnu et angreb på det åbne og frie samfund og vores måde at leve på fra religiøse fanatikere. Det er vigtigt, at vi står sammen mod det had, siger Alexander Grandt, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet.

De tre omkomne danskere er børn af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen.

Ifølge Aarhus Stiftstidende er der også arrangeret et fakkeloptog torsdag aften i Aarhus-forstaden Stavtrup, hvor Anders Holch Povlsen bor sammen med familien.

/ritzau/