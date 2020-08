Det var en bombe, som Sofie Linde smed under optagelserne til årets 'Zulu Comedy Galla'.

Som vært på scenen brugte hun noget af sine taletid på at beskrive en oplevelse om sexchikane og kritisere lønforskellen mellem hende og Thomas Blachman på TV 2.

Reaktionerne har i overvejende grad været støttende og formand for Dansk Journalistforbund stemmer også i.

»Det er modigt og sejt, at hun taler højt om de ting,« siger Tine Johansen.

Sofie Linde blæste også til kvindekamp i et nummer med den tidligere 'Gulddreng', Malte Ebert, under årets 'Zulu Comedy Galla'. Foto: Martin Sylvest

Fagforeningen har blandt andet mange af mediebranchens kendte ansigter og profiler blandt sine medlemmer. Og her problemet med ligeløn ikke ukendt.

»Når vi taler om ligeløn, er der et efterslæb. Det er der i mediebranchen og i andre brancher også.«

Som nyuddannet i mediebranchen er mænd og kvinder ofte lige gode til at forhandle løn, siger Tine Johansen. Skævheden opstår dog hurtigt i forbindelse med børn.

Kvinderne bliver nemlig ofte sat tilbage, når de går på barsel. Samtidig er der nogle lønforskelle, som ikke handler om erfaring eller kompetencer.

»Der er nogle procenters forskel, som bare ikke kan forklares elller begrundes.«

'Sofie Linde viser vejen'

Onsdag aften optog TV 2 'Zulu Comedy Galla', som bliver sendt i begyndelsen af september, og her angreb Sofie Linde problemet med udgangspunkt i sin egne erfaringer.

»Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt,« sagde hun.

I forbindelse med 'X Factor' havde Sofie Linde, der er vært, bedt om at få det halve af den løn, som dommeren Thomas Blachman får. Det kunne hun dog ikke få, fortalte hun videre.

Sofie Linde, Ankerstjerne, Thomas Blachmann og Oh Land. TV2 holder pressemøde på X-factor på Toldboden i København torsdag den 15. august 2019. Ritzau Scanpix. Foto: Niels Christian Vilmann

I stedet havde hun efter eget udsagn fået at vide, at hun var den bedst betalte kvindelige vært på TV 2.

»Hvis ordene er faldet sådan, så er det afslørrende sprogbrug. På den måde får man sagt, at der er to løngrupper - mandlige og kvindelige værter,« siger Tine Johansen fra Dansk Journalistforbund.

Til fagbladet Journalisten udtaler kanalchef på TV 2 Lotte Lindegaard, at hun ikke kan genkende det billede, som Sofie Linde tegner.

»Det giver overhovedet ingen mening for mig, for der er ikke forskel på mandlige og kvindelige værters løn i TV 2. Der er ikke noget at komme efter,« siger hun.

Det er uhyrligt, hvad hun har oplevet i sin unge år i branchen Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund.

Uanset ordene i det konkrete tilfælde er ligeløn stadig en udfordring på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at vi taler højt om det, siger Tine Johansen.

»Sofie Linde viser vejen. Når vi taler om det, kan vi udstille det. Åbenhed om løn er meget vigtigt.«

'Uhyrlig' oplevelse

Til ''Zulu Comedy Galla' afslørede Sofie Linde også, at hun som 18-årig og helt ny i mediebranchen blev udsat for sexchikane til en julefrokost på DR.

Her havde en magtfuld mediemand hevet hende til side og forlangt, at hun gav ham oralsex. Ellers ville han smadre hendes karriere.

Den oplevelse mener Tine Johansen også er vigtig at italesætte.

»Det er uhyrligt, hvad hun har oplevet i sin unge år i branchen. Det er vigtigt at sætte foden ned og fortælle om det, fordi det giver alle andre mulighed for at tage afstand fra den slags.«

B.T. har torsdag forgæves forsøgt at få et interview med Lotte Lindegaard fra TV 2.