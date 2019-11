»Kæden er hoppet helt af i landets største kommune.«

Så kontant lyder det fra Winnie Axelsen, som er formand for HK Kommunal Hovedstaden. Og hun er ikke alene med den holdning. DJØF melder sig også under fanen af folk, der mener, at den danske model er truet af metoderne i Københavns Kommune.

Tre tillidsvalgte - heraf én HK'er og to DJØF'ere - var nemlig blevet varslet fyret hos Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

En varsling, kommunen for nuværende har trukket tilbage. Det vender vi tilbage til. Først årsagen til, at de tillidsvalgte i første omgang modtog dem.

Det handler om at spare penge. Københavns Kommune skal nemlig fra 2022 spare 16 millioner kroner årligt.

Men en spareøvelse er aldrig en saglig grund til at fyre tillidsvalgte, lyder det fra Winnie Axelsen.

De tillidsvalgte skal ifølge reglerne være de sidste til at få et prik på skuldrene i sparetider.

»For beskyttelsen af vores tillidsvalgte er en principsag for hele fagbevægelsen og en grundsten i den danske model. Derfor agter vi at følge denne sag helt til dørs,« siger hun.

Også hos DJØF har de varslede fyringer vakt vrede.

»Vi blev stærkt forargede. Jeg blev nærmest rasende, for det er uhørt at true tillidsrepræsentanter på deres job,« fortæller Sara Vergo, næstformand i DJØF, og fortsætter:

»Derfor synes jeg også, at der har været grund til at fare til blækhuset.«

Som sagt, så gjort. DJØF har nemlig sendt et brev om utilfredsheden direkte til forvaltningens borgmester. Ligeledes har fagforeningen ‘larmet på de sociale medier’.

Og opbakningen har været stor, fortæller næstformanden:

»Det er jo et principielt spørgsmål, der vedrører os alle på tværs af organisationer. Derfor har det været skønt at mærke fællesskabet.«

Og meget tyder på, at det har virket.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen har man nemlig taget kritikken til efterretning, lyder det i et skriftligt svar fra Tobias Børner Stax, administrerende direktør i forvaltningen, til B.T::

'Reaktionerne fra de faglige organisationer har selvfølgelig gjort indtryk, og derfor trækker jeg nu i bremsen og kalder varslingerne af de tre tillidsfolk tilbage,' forklarer han og fortsætter:

'Jeg kan som øverste ansvarlig for personalet selvfølgelig ikke leve med, at der breder sig et indtryk af, at vi prøver at komme af med vores tillidsfolk på et usagligt grundlag. Det har aldrig været tilfældet, men nu trækker vi varslet og starter dialogen med de faglige organisationer på det grundlag.'

Hos DJØF vækker direktørens beslutningen begejstring. Og forundring:

»Vi er superglade for beslutningen, men jeg er lidt forundret over, at de varsler dialog. Hvis de trækker varslingerne tilbage, forstår jeg ikke, hvad vi skal i dialog om,« siger Sara Vergo.