Er du kunde hos en streamingtjeneste, hos et telefonselskab eller eksempelvis i et fitnesscenter, kan du altid opsige dit medlemskab inden for løbende måned plus en måned.

Sådan er forbrugeraftaleloven skruet sammen, men den lov ryger fagforeninger ikke ind under. Der er nemlig ingen krav til fagforeningernes opsigelsesvarsel, og det betyder, at du som medlem kan komme til at vente helt op til seks måneder, før du kan blive meldt ud.

Det viser en gennemgang, som B.T. har foretaget.

Dansk Magisterforening topper listen ved kun at tillade sine medlemmer at melde sig ud en gang i kvartalet, hvorefter der bliver lagt tre måneder oveni. Det betyder, at du kan komme til at vente fem måneder og 30 dage på at blive opsagt, hvis du kommer én dag for sent.

Men også andre fagforeninger, som det kan ses i oversigten, har opsigelsesvarsler, der er markant længere end den mere typiske 'løbende måned plus én måned'.

Fakta Opsigelsesperioderne hos fagforenigerne Krifa: Løbende måned + én måned

Dansk Magisterforening: Starten af næste kvartal + tre måneder

IDA: Løbende måned + tre måneder

3F: Afhængig af lokalafdelinger

HK: Løbende måned + én måned

Dansk Journalistforbund: Løbende måned + én måned

FOA: Løbende måned + én måned

DJØF: Den 1. i næste kvartal

ASE: Mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal

Det Faglige Hus: Løbende + én måned

BUPL: Løbende måned + én måned

Forsikringsforbundet: Løbende måned + én måned

Arkitektforbundet: Tre måneders varsel til den første i måneden

På Dansk Magisterforenings Trustpilot-side har flere medlemmer skrevet dårlige anmeldelser det sidste år, hvor netop den lange opsigelse bliver nævnt.

En af dem er Jonathan Guld Christensen, der studerer på Aarhus Universitet.

»Vi startede på universitetet, hvor både DM (Dansk Magisterforening, red.) og Pharmadanmark og IDA (Ingeniørforeningen i Danmark, red.) stillede op som fagforeninger. Vi fik at vide, at vi fik det første år gratis, og efter et år kunne man melde sig ud,« fortæller han til B.T.

Fakta Eksperter: Intet at komme efter Det er ikke ulovligt for fagforeningerne at have lange opsigelsesperioder, men kan man alligevel problematisere, at man som medlem skal vente op til seks måneder på at blive meldt ud? Det er to arbejdsmarkedsforskere uenige om. »Man kan altid diskutere, hvor lang opsigelsesperioden skal være, men et halvt år lyder altså af lang tid, for så skal folk betale for noget i de måneder, som de måske ikke længere vil have,« siger Bent Greve, der er forvaltningsekspert og professor ved Roskilde Universitet. Bent Greve understreger dog også, at der ikke er noget at komme efter, og at fagforeningerne ikke foretager sig noget ulovligt. Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, ser intet problem i de lange opsigelsesvarsler: »Det er en fri forening, og foreninger kan lave deres egne regler. Derfor kan det slet ikke sammenlignes med en virksomhed. Men jo, hvis man har en forbrugertankegang, så er der nogle, der vil være sure. Jeg kan ikke se, at det er forkert, for når man melder sig ind i en forening, så er man med på reglerne,« siger Henning Jørgensen.

Efter et års tid fandt Jonathan ud af, at han faktisk kun ville være medlem hos IDA, så han skrev en mail til Dansk Magisterforening og Pharmadanmark om, at han gerne ville melde sig ud. Pharmadanmark skrev tilbage, at de meldte ham ud ved månedens udgang, men det var et noget anderledes og mere overraskende svar fra Dansk Magisterforening:

»DM skrev tilbage, at ifølge deres 'paragraf et eller andet' så opsage de kun hvert kvartal med tre måneder oveni. Det vil sige, at man faktisk kunne hænge fem og en halv måned, hvilket lød helt hen i vejret. Det kunne ikke passe, tænkte jeg, så jeg ringede ind igen et par dage efter, men der var ikke noget at gøre,« fortæller han.

Og det er sandt.

Fagforeningerne er nemlig ikke pålagt nogen lovmæssige krav om deres opsigelsesperiode.

»I forbrugeraftaleloven fremgår det, at der ikke kan aftales et længere opsigelsesvarsel end 1 måned til udgangen af en måned. Fagforeninger bliver dog som udgangspunkt ikke set som ‘erhvervsdrivende’, og markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven gælder kun erhvervsvirksomheder,« oplyser Eva Sjøgren, der er chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.

Hos Dansk Magisterforening, der altså i værste fald holder på deres medlemmer i lige under seks måneder, er administrerende direktør Else Sommer selv bevidst om, at det tager en tand for lang tid at komme ud af fagforeningen.

»Jeg ved ikke, hvad rationalet har været, før jeg kom til. Men jeg ved, at den politiske ledelse og jeg selv har gennem længere tid snakket om det her, og det ligger på vores forslag til vedtægtsændringer, når vi har kongres i det nye år. Vi synes også selv, at den er for lang. Jeg synes slet ikke, at man kan holde folk så længe, hvis de vil ud,« siger hun til B.T.