Alle skal fra 2024 arbejde på store bededag.

Det sker efter, at regeringen endegyldigt har slået det fast, at man går efter at sløjfe forårshelligdagen.

Men hvis loven om afskaffelsen kommer i gennem, så skal man som ansat hos fagforeningen Det Faglige Hus ikke frygte noget.

For her kommer man ikke til at arbejde en ekstra dag om året.

Det forklarer fagforeningen i en pressemeddelelse ifølge TV Syd.

»Vi står i en krise med inflation og krig i 'vores baghave', og så er tiden ikke til hverken at forringe arbejdsvilkårene for danske arbejdere eller øge udgiftsbyrden hos danske arbejdsgivere, det være sig både erhvervslivet og organisationer som den, jeg selv står i spidsen for,« siger landsformand Johnny Nim.

Forbundsformand for 3F Henning Overgaard har tidligere forklaret til B.T., at han er decideret rystet, efter han har læst lovforslaget.

»Nu har jeg gået og været bekymret og gal i skralden over det her i nogle dage, og nu har jeg så læst lovforslaget, og så vil jeg bare sige, at det her er meget værre end jeg overhovedet havde forestillet mig,« siger han til B.T og fortsætter:

»Det er det helt principielle i, at man her kører fuldstændig henover en mere end hundrede år gammel model, der har bragt vores velfærdssamfund og konkurrencedygtighed for vores virksomheder derhen, hvor vi er i dag. Det kører man simpelthen hen over med pennestrøg. Det er virkelig noget, der kommer til at stå i den sorte bog.«