Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hver ottende ung får upassende spørgsmål til jobsam­talen.

Det viser en undersøgelse, som fagforeningen Djøf har foretaget blandt sine medlemmer i aldersgruppen 22-33 år, skriver Børsen.

Som arbejdsgiver må du ikke spørge til en potentiel graviditet, til politik og religiøse forhold.

I den private sektor er det alligevel 11 procent af unge mænd og 15 procent af unge kvinder, der har oplevet at blive spurgt ind til graviditet og planlægning af familieforøgelse, viser undersøgelsen.

Formand for de privatansatte i Djøf, Anne Bach Waagstein, mener, det er på tide at se på reglerne.

»Det skal ikke være en karrieremæssig bet for kvinder, at de får børn, og det skal heller ikke være en bet for mænd, at de vil involvere sig i et familieliv. Så jeg mener, det er en ret grundlæggende menneskeret, at man både kan have et arbejdsliv og et familieliv samtidig,« siger hun til Børsen.

Fagleder for politisk-juridisk analyse i Dansk Industri, Morten Lind Eisensee, anerkender, at der kan være et problem.

»Arbejdsgivere bør afholde sig fra at spørge, om ansøgeren er gravid eller planlægger at få børn i fremtiden. En ansøger kan måske tro, at det vil forringe ansøgerens mulighed for at få jobbet. Det vil dels være i strid med ligebehandlingslovens regler, og dels gøre det svært for både arbejdsgiver og ansøger at få en god samtale om jobbets egentlige indhold,« siger han til mediet.