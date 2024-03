Medarbejdere kan have indåndet sundhedsskadeligt støv og opfordres af 3F Randers til at få taget lægetjek.

Tidligere medarbejdere ved Nordic Waste bør gå til lægen og få tjekket, om de har været udsat for sundhedsskadeligt støv på arbejdspladsen.

Opfordringen kommer fra fagforeningen 3F i Randers.

- Vi har en opfordring til alle medlemmer, der har arbejdet på pladsen, til at få taget et lægetjek.

- Det har vi, fordi de har arbejdet med microfiller, som kan give en masse støv, der kan påvirke øjne, luftveje og give allergiske reaktioner, siger formand for 3F i Randers Gitte Færgemann.

Microfiller er et restprodukt fra cementproduktion, som blev brugt af Nordic Waste til at stabilisere jordmasserne, der i december sidste år for alvor kom i skred.

16. december fik Nordic Waste ifølge DR et såkaldt strakspåbud fra Arbejdstilsynet, der påbød ansatte at bruge værnemidler for at skærme mod støv fra microfiller.

Påbuddet blev ifølge DR givet, fordi de ansatte ikke bar værnemidler som eksempelvis åndedrætsværn for at beskytte sig mod det sundhedsskadelige støv.

Selv om Nordic Waste er gået konkurs, siden påbuddet blev givet, vil der ifølge 3F-lokalformanden alligevel kunne tilfalde erstatning, hvis der vurderes at være tale om en arbejdsskade.

- Loven om arbejdsskadesikring sikrer erstatning, hvis man har været udsat for noget, der har gjort en syg i arbejdslivet.

- Men det skal kunne dokumenteres. Det er også derfor, det er vigtigt at gå til læge nu. Så man ikke først gør det på et senere tidspunkt, hvor man så kan sige, at det måske skyldes nogle andre årsager, siger Gitte Færgemann.

Nordic Waste overlod 19. december sidste år opgaven med at inddæmme jordskreddet til Randers Kommune.

22. januar blev virksomheden erklæret konkurs. Kammeradvokaten undersøger nu, om ledelsen eller andre bag virksomheden kan drages til ansvar økonomisk eller strafferetligt.

/ritzau/