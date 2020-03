Coronavirussen har ramt Danmark hårdt. Flere og flere borgere mister deres arbejde som følge af den frygtede virus.

Fredag fyrede Bestseller hele 750 medarbejdere. Fyringer som fagforeningen 3F finder mærkelige.

Det fortæller Henning Vestbjerg Pedersen, der er formand for 3F i Midtjylland, til TV 2 Østjylland.

»Når man tænker på hvordan økonomien og overskuddet har været sidste år, ser det mærkeligt ud at man ikke ser tiden lidt an.«

Bestseller. Foto: Mads Claus Rasmussen

I en pressemeddelelse begrundede Bestseller de mange fyringer med, at coronaepidimien havde sendt koncernen i en dyb krise.

Alligevel mener Henning Vestbjerg Pedersen, at man kunne have fundet på nogle alternative løsninger for at beholde medarbejderne.

Han mener blandt andet, at Bestseller kunne have delt det arbejde, som det er.

Formanden for 3F i Midtjylland mener ligefrem, at koncernen er forpligtet til at finde en løsning efter resultatet sidste år.

Administrerende direktør og ejer af Bestseller, Anders Holch Povlsen, har selv været ude og kommentere på de mange fyringer.

Han siger, at Bestseller på et par uger er gået fra udsigten til det stærkeste regnskabsår nogensinde til en dyb krise.

Derfor gør det ondt i hjertet på ham, at man har været nødsaget til at fyre 750 medarbejdere. Bestseller har 4.800 ansatte i Danmark.

Bestseller har 2500 butikker og 15.000 forhandlere på tværs af 55 lande. Koncernen blev stiftet af Troels Holch Povlsen i 1975.