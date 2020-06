'Rystende læsning'.

Sådan lyder det fra fagforeningen FOA, der retter kritik mod Arbejdstilsynets manglende besøg på Bispebjerg Hospitals corona-afdeling, skriver DR.

Først da en 36-årig ansat ved navn Dennis Sørensen døde i april efter kort tid som ansat på afdelingen, valgte Arbejdstilsynet at undersøge forholdene på stedet.

Efterfølgende har Arbejdstilsynet sendt et strakspåbud til hospitalet på grund af arbejdsforholdene på lungeafdelingen L13.

På baggrund af kritikken har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg forklaret, at årsagen til de manglende besøg handlede om at mindske smitterisikoen.

Men den forklaring giver Jens Nielsen, der er forbundssekretær i fagforeningen FOA, ikke meget for.

Han mener, Arbejdstilsynet burde have kontrolleret arbejdspladser på hospitaler og ældrecentre i perioden 13. marts til 14. april.

»Det ville man ikke, for man var bange for, at man øgede smittespredningen. Det er jo helt galimatias, for det er lige præcis her, at vi har haft brug for, at der kommer Arbejdstilsyn ud,« siger han til DR.

Afdeling L13 er udover hospitalets intensivafdeling, det afsnit, der har haft flest coronapatienter indlagt.

B.T. har været i kontakt med Dennis Sørensens far, der fortæller, at han er overrasket over, hvor skidt det stod til med sikkerheden på sønnens arbejdsplads. Det kan du læse mere om HER.