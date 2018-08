De to kendte danske designere Ilse Jacobsen og Mai Manniche får på puklen af fagforbundene 3F og HK for at kæde stress og pjæk sammen.

»Jeg finder udtalelserne fra Ilse Jacobsen og Mai Manniche direkte uforskammede. Der er tusindvis af danskere, som hver dag går på arbejde med symptomer på alvorlig stress, netop fordi de sætter ansvaret for arbejdspladsen og kollegerne højere end ansvaret for deres eget helbred.«

Så kras er kritikken fra arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F Ulla Sørensen. Overfor Avisen.dk tordner hun mod de udtalelser, som de to kendte danske designere Ilse Jacobsen og Mai Manniche er kommet med om danskernes arbejdsmoral. Eller mangel på samme.

I et radioprogram på DRs P1 sagde Ilse Jacobsen, der er mest kendt for at designe gummistøvler:

»Der er rigtig mange, der har det dårligt og har stress. De har behov for hjælp. Men der er også mange, der fupper på den konto.«

Udtalelserne fik designerkollega, smykkedesigner Mai Manniche, til at juble. Over for B.T. udtrykte hun taknemmelighed over, at Ilse Jacobsen havde taget hul på en vigtig debat om danskernes arbejdsmoral.

Samstemmigt siger de to designere, at der hersker en syg kultur blandt danske lønmodtagere, hvor regulær pjæk ikke er et fjernt begreb, men hører hverdagen til. Og det er det dogme, der altså nu har fået 3F - og også HK - op i det røde felt.

»Det er helt hen i vejret at beskylde danske lønmodtagere for at pjække. I mine øjne er det både et urimeligt og uretfærdigt billede,« siger ansvarlig for arbejdsmiljøpolitik i HK, Martin Rasmussen, til avisen.dk.

En meningsmåling, som Megafon lavede for TV 2 i 2017, afslørede dog, at der - med fagforeningsbriller på - desværre er noget om snakken. Her svarede hver femte dansker, at de inden for de seneste to år havde pjækket.