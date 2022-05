»Det må ikke finde sted på en arbejdsplads.«

Danmarks tredjestørste fagforbund FOA er chokeret over resultaterne i en ny undersøgelse af sexistisk kultur i Københavns Kommune.

Her angiver tæt ved en tredjedel af SOSU-medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at de har oplevet sexistisk kultur eller uønsket adfærd af seksuel karakter på arbejdspladsen inden for det seneste år.

»Det lyder af mange. Jeg synes, kommunen skal holde skarpt øje med det her og få sat noget i værk. Der skal indsættes et værn imod det her,« siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedsektoren i FOA, til B.T.

Eksemplerne på den sexistiske kultur omfatter alt fra kys, klap og omfavnelse til nedsættende seksuelle kommentarer om én selv eller andre kolleger.

For flere af de faggrupper, som arbejder tæt på borgerne i det daglige, er tallene højere end det samlede gennemsnit på 16 procent blandt alle ansatte på tværs af hele kommunen.

Alene i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kommer to tredjedele af den krænkende adfærd fra borgere eller pårørende.

»Borgmesteren skal kommunikere ud til borgerne, at når de får besøg af hjemmeplejen, så vil man ikke have denne her opførsel,« siger Torben Holmann.

Den sidste tredjede af krænkelserne er begået af interne. Heraf er cirka 94 procent angivet som kolleger, mens de resterende seks procent er angivet som ledere.

»Det skal håndteres med det samme. Det er fuldstændig uacceptabelt, at det er tilfældet,« siger Torben Holmann.

Opfølgningsarbejdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er da også allerede sat i gang.

Det forsikrer sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), der er initiativtager til en ny enhed under Arbejdsmiljø København, som håndterer sager om sexisme og chikane på tværs af Københavns Kommune.

»Vores medarbejdere skal trygt kunne gå på arbejde uden at frygte at blive udsat for krænkende adfærd.«

»I forhold til krænkelser fra kolleger kan det siges meget kort: Det er et ledelsesansvar at sørge for, at de tal er bragt ned, når vi gentager undersøgelsen om et år. De lokale ledelser bør også arbejde på at få svarprocenten hevet op, så vi får så retvisende resultater som overhovedet muligt,« siger hun i en pressemeddelelse.

Torben Hollmann oplyser, at FOA følger udviklingen nøje.

»Vores lokalafdeling er i dialog med kommunen, og det er også en udfordring, vi i forvejen har fokus på,« siger han.

Cirka 21.000 ud af kommunens 47.000 ansatte har deltaget i undersøgelsen, som kommunen selv står bag.