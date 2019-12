»Vi tager afstand fra vold og hærværk af enhver form - uanset hvem der udøver det.«

Sådan lyder det Claus von Elling, formand for 3F Byggegruppen, i kølvandet på den voldsomme demonstration, der fandt sted på en byggeplads i København mandag.

Byggegruppen i fagforbundet 3F organiserer flere af de faggrupper, som var til stede ved demonstrationen på Lundtoftegade i København, der udviklede sig så voldsomt, at en gruppe stillads- og bygningsarbejdere blandt andet væltede et stort stillads.

Claus von Elling understreger over for B.T., at han ikke ved, om der var 3F-medlemmer blandt den gruppe af bygningsarbejdere, der udtrykte deres utilfreds med forholdene på byggepladsen ved hjælp af voldelige sammenstød og omfattende hærværk.

'Vi har ikke før set så voldsom en ageren ifm. en faglig konflikt,' skrev Københavns Politi på Twitter efter mandagens demonstration.

»Men det ændrer ikke vores holdning til, at vi tager afstand fra vold og hærværk. Om det er vores medlemmer eller ej,« siger formanden for 3F Byggegruppen og fortsætter:

Claus von Elling oplyser, at han ikke ved med sikkerhed, hvad der ligger til grund for demonstration på Lundtoftegade.

Dog har 3F lige nu en verserende fagretlig sag mod en virksomhed, som har litauiske medarbejdere ansat, og som angiveligt har arbejdet langt mere og får en langt ringere løn end overenskomsten giver mulighed for.

Politiet mødte talstærkt op til mandagens demonstration af frygt for en yderligere eskalering af konflikten.

Derudover er der en sag anmeldt til Arbejdstilsynet omkring et stillads, fordi det er ulovligt at færdes på. Hvad der er sket derfra og til at situationen mandag eskalerede, ved formanden dog ikke.

Hvordan vil i undgå, at noget lignende kommer til at ske igen?

»Vi uddanner vores faglige folk i at argumenterer og i at forhandle. Vi uddanner ikke folk i at bruge vold, og vi tager afstand fra enhver form for vold og hærværk,« siger Claus von Elling og tilføjer:

»Den holdning har vi til alle i samfundet - ikke kun 3Fs medlemmer.«