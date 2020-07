Ekstra Bladet har mandag aften offentliggjort videoer fra et plejecenter, som TV2 fik forbud mod at vise.

De skjulte optagelser, som Ekstra Bladet mandag aften har offentliggjort fra plejecenteret Kongsgården i Aarhus, er i mere end én forstand ikke i orden.

De afdækkede situationer, hvor en demensramt kvindes behov groft tilsidesættes, er ikke i orden, understreger FOA's formand, Mona Striib.

Fagforbundet, som repræsenterer blandt andet sosu-medarbejdere, vil dog ikke acceptere, at medarbejderne skal udsættes for skjult kamera.

- Vi vil gerne have, at situationerne kommer frem, så de kan stoppes omgående. Men vi vil ikke acceptere, at medlemmer skal finde sig i skjult kamera.

- Vi synes, det er umanerlig dumt, at Ekstra Bladet viser klippene, der er nedlagt fogedforbud mod, siger hun.

Klippene, der er optaget i efteråret 2019, skulle have indgået i en dokumentar på TV2. Landsretten nedlagde dog fogedforbud mod brugen i sidste uge.

Det skyldtes, at kvinden på optagelserne ses i private situationer. Og da hun er dement, vil retten ikke give tilladelse til, at de vises - selv om hendes syv børn og barnebarn, der er værge, har sagt ja til det.

