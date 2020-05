Teknik- og miljøudvalget i København er enige om at få et kommissorium til at undersøge spildevandsbeslutning.

En tilladelse til udledning af 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund kan ikke umiddelbart trækkes tilbage, men tilladelsen, der er givet af teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, skal nu undersøges eksternt.

Det oplyser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun er mandag aften trådt ud fra et møde om sagen i teknik- og miljøudvalget. Det er et enigt udvalg, der har taget beslutningen.

- Eksterne parter - juridisk og fagligt - skal undersøge, om der er alternativer, og om der er sket fejl i den her sagsbehandling. Og det skal ikke være forvaltningen selv, som jo allerede er kommet frem til en beslutning, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det vil derfor også blive belyst, om der er mulighed for at trække tilladelsen tilbage, oplyser hun.

Forvaltningen mener, at tilladelsen er korrekt. Borgmesteren har derfor brug for en saglig grund, hvis beslutningen skal rulles tilbage.

Forvaltningen får altså nu til opgave at nedsætte et kommissorium med fagfolk, som skal se på beslutningen.

Teknik- og miljøudvalget skal efterfølgende godkende kommissoriet, hvorefter forvaltningen kan vende tilbage til udvalget, når kommissoriet er kommet frem til en konklusion.

/ritzau/