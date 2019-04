Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Fagbosser er åbne for flere milliarder til tidlig pension

Fagbosser i FOA og 3F er åbne over for, at Socialdemokratiets løfte om tidlig pension til nedslidte kan blive dyrere end de bebudede tre milliarder kroner. Det siger formændene for de to fagforeninger til Børsen.

Formand for 3F, Per Christensen, er åben overfor, at pensionsløftet fra S blivere dyrere end først antaget. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Formand for 3F, Per Christensen, er åben overfor, at pensionsløftet fra S blivere dyrere end først antaget. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

FN: Millioner af børn bliver ikke beskyttet mod mæslinger

Fundamentet for de seneste års udbrud af mæslinger i flere lande er lagt for flere år siden. Det fremgår af en rapport, som FN's børneorganisation, Unicef, har offentliggjort torsdag. De mange udbrud skyldes, at millioner af børn verden over ikke er blevet vaccineret mod den yderst smitsomme sygdom.

Millioner af børn verden over er ikke blevet vaccineret mod mæslinger. (Arkivfoto) Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Millioner af børn verden over er ikke blevet vaccineret mod mæslinger. (Arkivfoto) Foto: SASCHA STEINBACH

Tesla taber 4,7 milliarder kroner i første kvartal

Tesla har tabt 700 millioner dollar - 4,7 milliarder kroner - i første kvartal af 2019. Det fremgår af kvartalsregnskabet for virksomheden med Elon Musk i spidsen. Det store tab skyldes, at man ikke har kunnet levere nok biler til kunderne, og at Tesla har lanceret en billigere udgave af elbilen Model 3 Sedan.

Teslas ejer, Elon Musk, er optimistisk omkring fremtiden trods blodrødt regnskab. (Arkivfoto) Foto: Brendan McDermid Vis mere Teslas ejer, Elon Musk, er optimistisk omkring fremtiden trods blodrødt regnskab. (Arkivfoto) Foto: Brendan McDermid

Facebook sætter milliarder af til amerikansk bøde

Facebook sætter ifølge sit kvartalsregnskab næsten 20 milliarder kroner af til en mulig bøde fra de amerikanske myndigheder. Den ventede bøde vil være straf for ikke at beskytte brugernes private oplysninger godt nok.

Det går egentlig bedre, end analytikerne havde ventet for det sociale medie Facebook. Kvartalsregnskabet er dog tynget af, at Facebook må sætte milliarder til side til at betale en mulig milliardbøde. (Arkivfoto) Foto: JOEL SAGET Vis mere Det går egentlig bedre, end analytikerne havde ventet for det sociale medie Facebook. Kvartalsregnskabet er dog tynget af, at Facebook må sætte milliarder til side til at betale en mulig milliardbøde. (Arkivfoto) Foto: JOEL SAGET

Rapport: Drab begået af psykisk syge kunne være undgået

Flere drab begået af psykisk syge kunne måske være undgået, hvis behandlingen af de pågældende havde været i orden. Det viser en rapport fra januar fra Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet. Politiken har fået aktindsigt i rapporten.

Norwegian får udsat leveringen af 14 Boeing 737 MAX-fly

Luftfartsselskabet Norwegian er blevet enig med flyproducenten Boeing om at udskyde leveringen af 14 af Boeings 737 MAX-fly. Det oplyser Norwegian onsdag. Flyene skulle oprindeligt have været leveret i 2020 og 2021, skriver det norske finansmedie Dagens Næringsliv.

Analytiker: Pilotstrejke kan spise SAS-overskud på to uger

Hvis SAS ikke finder en aftale med sine piloter torsdag, kan det koste selskabet dyrt. I værste fald kan en konflikt koste selskabet sit overskud på mindre end to uger, vurderer aktieanalytiker.

SAS-fly, der står parkeret på asfalten i Københavns Lufthavn i Kastrup, kan blive SAS-ledelsens skrækscenarie. Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, kan det koste SAS chancen for at give overskud i år, hvis det trækker ud i to uger. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere SAS-fly, der står parkeret på asfalten i Københavns Lufthavn i Kastrup, kan blive SAS-ledelsens skrækscenarie. Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, kan det koste SAS chancen for at give overskud i år, hvis det trækker ud i to uger. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Klimaprotester stopper i London efter 1000 anholdelser

Mere end 1000 personer er blevet anholdt, og trafikken i den britiske hovedstad London har været ramt hårdt. Men efter ti dages omfattende demonstrationer, planlægger en gruppe klimaaktivister torsdag at trække sig. Det oplyser gruppen Extinction Rebellion, der står bag protesterne.

