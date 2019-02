Formanden for Fagbevægelsernes Hovedorganisation (FH) vil have en bredere debat om pension til nedslidte.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, går ind i den højspændte debat om nedslidning.

Hun opfordrer politikerne til at indkalde til trepartsforhandlinger straks efter folketingsvalget. Det skriver Politiken søndag.

Lizette Risgaard kræver desuden en langt bredere dagsorden, som rækker ud over spørgsmålet om ret til tidligere tilbagetrækning, der netop nu forhandles i Beskæftigelsesministeriet.

- Når folketingsvalget er overstået, så ser jeg for mig, at der bliver indkaldt til trepartsforhandlinger og i en bredere kontekst end det, der har været meldt ud indtil nu, siger Lizette Risgaard til Politiken.

Det er Socialdemokraternes udspil om syv principper for en ny ret til tidlig tilbagetrækning, der får Lizette Risgaard til at tage ordet.

Med kravet om en egentlig trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter skal de snævre politiske forhandlinger løftes op som en bærende udviklingsaftale for de nedslidte, mener hun.

For selv om det er godt at give nedslidte den nye rettighed, kan det langt fra stå alene, mener formanden for FH.

- Det vigtige er, at det her ikke er gjort med, at politikerne på en eller anden måde får lavet en tilbagetrækningsordning eller nogle tilretninger af seniorførtidspension. Det kræver en bredere dagsorden med arbejdsmiljø og uddannelse, siger hun til Politiken.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at FH-formanden er for sent ude.

- Vi lægger op til at løse problemerne nu, og ikke en forsinket drøftelse efter valget, siger han til Politiken.

Trepartsforhandlinger er - som navnet antyder - forhandlinger mellem tre parter, nemlig regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne.

/ritzau/