Politiske tiltag, der øger uligheden, skal opvejes af andre, der mindsker uligheden, kræver fagbevægelsen. God idé, siger DF.

Akkurat som da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i 2001 ændrede spillereglerne i dansk politik med et skattestop, ønsker fagbevægelsen et ulighedsstop, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten juledag.

Hvis en ny lov øger uligheden yderligere, skal politikerne forpligte sig til at vedtage en anden lovgivning, der reducerer uligheden tilsvarende.

Forskellen mellem rig og fattig er blevet for stor, og den stigende afstand mellem danskerne truer tilliden, sammenholdet og solidariteten i samfundet, lyder det fra LO-formand Lizette Risgaard:

»Vi er nødt til at råbe vagt i gevær nu. Den politik, der bliver ført, øger uligheden, og det truer sammenhængskraften og det, som har gjort Danmark stærkt.«

Tal fra LO viser, at de rigeste 10 pct. af befolkningen siden 2010 i gennemsnit har fået 65.000 kr. mere mellem hænderne om året, mens det tilsvarende beløb for de 40 pct. fattigste er 3.000 kr.

Dansk Folkeparti er med på at kopiere Anders Fogh Rasmussens skattestop til et ulighedsstop.

»Idéen er god, og formålet er rigtigt. Vi er meget opmærksomme på, at de rigeste 10 pct. har fået mange flere penge mellem hænderne,« siger gruppeformand Peter Skaarup (DF), der er åben for at diskutere, præcis hvordan et ulighedsstop skal formuleres, og om der kan findes andre modeller:

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, roser fagbevægelsen for at tage kampen op mod stigende ulighed, men han vil ikke lægge sig fast på modellen med et ulighedsstop.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener, at det vil være dumt at indføre et ulighedsstop.

Han fremhæver, at regeringens kontanthjælpsloft på den ene side har øget uligheden målt med den økonomiske ginikoefficient, men at 31.000 personer samtidig er flyttet fra kontanthjælp til beskæftigelse.

»Den rigtige måde at vurdere fattigdom på er ikke, om andre bliver rige. Det største socialpolitiske fremskridt er, at mange flere børn nu kan se deres forældre gå på arbejde hver dag,« siger han.