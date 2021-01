Fire vaccinationscentre i hovedstaden er lukket denne uge, skriver Politiken. Åbningen af to nye er udskudt.

Fire vaccinationscentre i hovedstaden er lukkede denne uge, og åbningen af to nye i Hillerød og Ishøj er udskudt.

Det er ifølge Politiken en konsekvens af, at leveringen af coronavacciner fra Pfizer/BioNTech denne uge er halveret.

Grunden til, at Danmark kun får halvt så mange doser som lovet, er, at Pfizers fabrik i Puurs, Belgien, skal opgraderes.

Det skal sikre, at der kan produceres flere doser i år. På den korte bane betyder det en midlertidig nedgang i leveringerne.

For Region Hovedstaden betyder det, at der kommer omkring 10.000 doser i denne uge. Der var ventet over 20.000 doser.

De går primært til plejehjemmene, hvor beboerne i weekenden begyndte at få det andet og sidste stik af vaccinen.

Formanden for regionens taskforce for vaccination, Jonas Egebart, ærgrer sig over de mindre leverancer.

- Der er ingen tider lagt på ud på vacciner.dk. Så man kan hverken bestille digitalt eller telefonisk, selv om man har fået et brev, siger han til Politiken.

/ritzau/