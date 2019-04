Hver 20. skoleelev i alderen 11-15 år bliver mobbet, viser undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Antallet af skolebørn, der oplever at blive mobbet, er faldet markant siden 1998. Det viser Skolebørnsundersøgelsen 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed.

Ifølge undersøgelsen, der har undersøgt mobbekulturen blandt de danske skolebørn, er der i dag færre elever, der bliver mobbet eller mobber andre.

I 1998 oplevede hver tredje 11-årige skoleelev og hver femte 15-årige at blive mobbet. I dag er det hver 20. skoleelev, der oplever at blive mobbet mindste et par gange om måneden.

Derudover viser undersøgelsen, at antallet af 13-15 årige drenge, der mobber andre er faldet fra næsten halvdelen for 20 år siden til tre procent i dag.

Bjørn Holstein, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, kalder det en positiv udvikling. Han har været med at lave undersøgelsen.

- Der er intet godt at sige om mobning, og at hvert tyvende barn jævnligt oplever mobning, er stadig alt for mange, for ingen børn burde opleve mobning.

- Men samtidig er det positivt, at kurven har været stejlt nedadgående, så det kan vi godt glæde os over samtidig med, at man selvfølgelig skal blive ved med at målrette indsatser mod mobning, udtaler Bjørn Holstein i en pressemeddelelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år. Den undersøger helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark.

/ritzau/