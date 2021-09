Antallet af S-tog er i øjeblikket reduceret.

Det skyldes en signalfejl ved København H, oplyser DSB på Twitter.

Fejlen gør, at der kører færre S-tog på linjerne A, C og E.

Linje C standser dog på alle stationer mellem Ballerup og Frederikssund.

