Det skal være mere attraktivt at arbejde i Aarhus' børnehaver, plejehjem og andre institutioner.

For ligesom mange andre kommuner, så er der få medarbejdere til borgerne i kommunens institutioner. Og det ser kun ud til at blive værre.

Aarhus er blot en af flere østjyske kommuner, der har sat nye tiltag i søen for at komme problemerne til livs. Det skriver Jyllands-Posten.

I Aarhus har man valgt at kigge på, hvordan arbejdsmiljøet kan ændres, så det bliver mere attraktivt på kommunens institutioner.

Det betyder blandt andet, at man nu vil drøfte, om lønnen kan bruges til at tiltrække mere arbejdskraft eller at skrue op for de enkelte medarbejderes frihed.

Ifølge Niels Højbjerg, der er stadsdirektør i kommunen, er befolkningstallet i kommunen steget markant, mens antallet af medarbejdere ikke har rykket sig.

»Højkonjunkturen giver rekrutteringsudfordringer, og derfor skal vi nok til at forberede os på at løse opgaverne på en anden måde. En af vejene at gå er at lade civilsamfundet klare flere opgaver. Ellers bliver konsekvensen velfærdstab, og vi har skåret kommunen til i de senere år,« siger han og fortsætter:

»Byen er ikke brudt sammen af den grund, men der er ikke flere nemme effektiviseringsløsninger. I 2010 havde vi næsten 80 medarbejdere pr. 1.000 indbyggere. I dag har vi 63 medarbejdere per 1.000 indbyggere.«