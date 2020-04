Markant færre personer med eksempelvis kræftsymptomer og hjerteproblemer har kontaktet deres egen læge, siden coronakrisen brød ud herhjemme.

Det har stået klart i nogle uger, men nu er tendensen så bekymrende, at offentlige instanser og lægeforening går ud med en markant opfordring.

Det sker til TV 2 Lorry.

Man skal nemlig stadig kontakte sin læge, hvis man har symptomer på eksempelvis kræft eller hjerteproblemer.

Siden coronakrisens indtog har man fra Praktiserende Læger i Region Hovedstaden oplevet 40 procent færre henvendelser end før. Og hos hospitalerne har man også oplevet et markant fald i henvisninger fra de privatpraktiserende læger.

Før coronanedlukningen var det på omkring 400 om ugen, nu er det stort set halveret.

Og det er man opmærksom på i Region Hovedstaden. Det kan nemlig handle om liv eller død.

»Det handler om liv. Jeg frygter, at der kan gå mennesker rundt med alvorlige symptomer, som ikke går til lægen, fordi de er bekymrede for at blive smittet med covid-19. Men jeg vil gerne opfordre til, at man ikke går derhjemme og ser tiden an. Har man symptomer på sygdom, som er bekymrende, skal man altid kontakte sin læge,« lyder det regionsrådsformand Sophie Hæstorp til TV 2 Lorry.