Ifølge flere restaurantkæder vil danskerne stadig gerne ud at spise, men niveauet er endnu ikke som før.

Mandag blev dagen, som restauranterne og caféerne længe havde ventet på.

Efter to måneder med enten takeaway eller fuldstændig nedlukning på grund af risikoen for coronasmitte kunne de nemlig igen åbne. Spørgsmålet er, om kunderne er klar til at vende tilbage.

Tal fra Dinnerbooking.com, som er et reservationssystem for 776 danske restauranter, viser, at der søndag - dagen inden genåbningen - blev lavet 5027 bookinger. Det er det højeste antal i maj indtil videre.

Tallene dækker både over bestillinger på takeaway og bordreservationer. Søndagens tal omfatter dog primært bordreservationer. Reservationerne kan både være til den pågældende dag samt til et senere tidspunkt.

- Som udgangspunkt ligger vi normalt på 10.000 til 12.000 bookinger om dagen, nu ligger vi på 4000 til 5000 hen over weekenden, siger head of relation hos Dinnerbooking.com Dan Vogelius Hansen.

Det er noget højere end antallet af bestillinger den 29. marts, hvor det lå på 383. Det er det hidtil laveste antal under coronakrisen.

Dan Vogelius Hansen vurderer, at der kommer flere til i løbet af de kommende dage, men siger også, at det er "svært at spå om".

Hos Restaurant Flammen, som har 14 restauranter fordelt over hele landet, viser antallet af bookinger, at der stadig er en interesse for at spise ude.

- Indtil videre ser det ganske fornuftigt ud, men det er på et meget svagt grundlag, siger Piet Klein, direktør for kæden.

Flammen åbner dog først den første restaurant i Kolding på lørdag, og derefter åbner de resterende den 27. og 29. maj, fortæller direktøren.

Hos restaurantkæden Bone's, som åbnede mandag, er det et mere "broget billede", i forhold til hvor mange der allerede har reserveret bord i kædens eget bookingsystem, fortæller direktør Jan Vinther Laursen.

- Der er nogle restauranter, hvor det ser fantastisk ud, og hvor vi har flere i bøgerne, end vi ville have haft normalt, og så er der nogle steder, hvor der er lidt mere plads, siger han.

Ifølge Katia Østergaard, administrerende direktør for brancheforeningen Horesta, har langt størstedelen af restauranterne valgt at åbne igen fra mandag.

/ritzau/