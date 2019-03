Det er gået op for flere par, at man faktisk kan forebygge skilsmisse, siger direktør i Center for Familieudvikling.

Stadig flere og flere par vælger at beholde vielsesringen på. De seneste fire år er antallet af skilsmisser på landsplan faldet med 8,3 procent.

Alene i Region Hovedstaden er antallet af ægtepar, der lader sig skille eller separere, faldet med 12 procent i forhold til i 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det kan måske hænge sammen med, at vi er blevet mere opsatte på at kæmpe for kærligheden.

I en rundringning, som DR P4 København har lavet, melder en række parterapeuter i hovedstadsområdet nemlig om en stigende interesse fra par, der søger hjælp til at redde forholdet.

En af dem er parterapeut Anne Dorthe Davidsen, der har praksis i Charlottenlund og Hørsholm.

- Jeg oplever, at der er større efterspørgsel, og flere og flere går ind på min hjemmeside og booker en tid. Så der er simpelthen større tilgang til min klinik, siger hun til DR P4 København.

Også Mattias Stølen Due, der er psykolog og direktør i organisationen, Center for Familieudvikling mener, at det faldende antal skilsmisser er udtryk for, at vi er blevet mere opmærksomme på, at man skal kæmpe for ægteskabet.

- Flere indser, at parforholdet er noget, man aktivt skal tage hånd om, og at vi ikke bare kan forlade os på, at de gode følelser varer ved, siger han til DR P4 København.

Parterapeut Anne Dorthe Davidsen oplever, at en del af parrene kommer, mens de stadig har det godt, for at forebygge en eventuel krise.

- Der er rigtig mange, som tænker over, at de gerne vil gøre noget for at bevare det gode parforhold og måske endda forbedre det lidt, siger hun til DR P4 København.

Det billede genkender man i Center for Familieudvikling, hvor Mattias Stølen Due konstaterer, at flere opsøger kurser for par tidligt i forholdet.

- Derfor kan vi også konkludere, at der er flere, der tager den forebyggende tanke til sig og som indser, at de nære relationer ikke bare er afgørende for vores trivsel, men at det også er afgørende, at vi lægger noget energi i dem, siger han til DR P4 København.