Alt for få danskere vælger at lave en anmeldelse til politiet, når de har haft besøg af ubudne gæster.

Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet i samarbejde med Københavns Universitet.

Heri fremgår det nemlig, at kun 73 procent af indbrudsofre i 2021 anmeldte indbruddet til politiet, hvilket er et markant mindre tal end i årene forinden, hvor niveauet lå omkring 90 procent.

Og det er bekymrende, mener Lasse Nikolaj Staun, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd:

»Færre har haft indbrud i 2021, hvilket selvfølgelig er positivt. Men det er bekymrende, at færre af dem, der har haft indbrud, anmelder det til politiet. Det gør det vanskeligt at forebygge flere indbrud,« siger han i en pressemeddelelse.

Han påpeger dog, at den dalende tendens med at indgive anmeldelser kan hænge sammen med, at værdien af det stjålne er faldet.

For i 2021 svarede 88 procent af indbrudsofrene, at de havde mistet værdi for under 5.000 kroner, mens tallet for fem siden lød på 66 procent.

Men på trods af det, mener Lasse Nikolaj Staun dog stadigvæk, at man bør anmelde indbruddene til politiet – uanset værdiens omfang.

»Vi ved, at indbrud smitter. Når der har været et indbrud, er risikoen for flere indbrud større. Ikke kun for det hus, som er ramt, men for alle omkringliggende huse i ugerne efter. Derfor er det vigtigt, at politiet ved, hvor der har været indbrud,« siger Lasse Nikolaj Staun.

5 gode råd mod indbrud: 1. Vær en aktiv nabohjælper 2. Tænd lys ude, og trim hækken 3. Gør det svært at bryde ind 4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt 5. Ring 114 ved mistanke om indbrud Kilde: Nabohjælp

Det samme mener Sarah Risbøl Jakobsen, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

For også her lyder opfordringen på, at man bør anmelde ethvert indbrud, således ens nabolag kan forebygge, hvis ubudne gæster igen skulle lægge vejen forbi.

»To ud af tre tyve har oplevet at blive afbrudt af en opmærksom nabo, så vi ved, det virker,« siger hun.