Forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter på Færøerne om at få afsluttet strejke er brudt sammen.

Forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter på Færøerne brød sammen fredag aften.

Sådan lyder det fra Eirikur Lindenskov, der er chefredaktør på Sosialurin, som er Færøernes største avis.

Parterne forhandlede om en ny overenskomst.

Uenigheden har medført en langvarig strejke.

Siden 14. maj har lastbilchauffører, havnearbejdere, skraldemænd, lagerarbejdere og flere andre arbejdsgrupper nemlig strejket i lønkonflikt.

- Parterne gik fra hinanden ved 22-tiden i går aftes. Der brød forhandlingerne sammen, siger Eirikur Lindenskov.

Han har netop talt med formanden for Thorshavn Arbejderforening, som er en af parterne i forhalingerne. Han fortæller, at formanden forventer, at forhandlingerne genoptages enten lørdag eller søndag.

- De har ikke direkte meldt ud, hvornår forhandlingerne genoptages. Men der kommer ikke til at gå flere dage.

Det begynder ifølge Eirikur Lindenskov at haste med at blive enige om en aftale. For strejken sætter sine spor.

- Det her mærkes over hele landet. Det begynder at være svært at være her. Vi mangler benzin og mad.

Parterne på arbejdsmarkedet har forhandlet om ny overenskomst siden 4. april uden at opnå et resultat.

Arbejdsgiverne har tidligere indvilliget i at gå med til en lønstigning på ni procent. Sidenhen har de indvilliget til 12 procent.

Men det er blevet afvist af fagforeningerne, der kræver en stigning på 13 til 15 procent.

- Det plejer at være sådan, at begge parter giver sig. Men det er kun arbejdsgiverne, der har givet sig indtil videre, siger Eirikur Lindenskov.

Cirka 5000 arbejdere på Færøerne er en del af strejken. Det svarer til omtrent ti procent af den samlede befolkning.

Foruden tomme hylder i supermarkederne har strejken medført, at børnehaver er lukket, og at folk må blive hjemme fra arbejde på grund af mangel på benzin.

Ifølge Jyllands-Posten er manglen på brændstof på Færøerne også gået udover den offentlige transport.

Al offentlig transport stoppet på øerne. Kun ambulancer, der har nødbenzin på lager, og taxaer, der kører på el, kører derfor rundt på Færøerne.

Der er ifølge TV 2 lukket for al import til Færøerne.

/ritzau/