Formanden for Folkeflokken og landsstyremand for finansanliggender, Jørgen Niclasen, kommer nok ikke til at køre bil lige foreløbig.

For i sidste uge blev han taget for spritkørsel med en promille på 1,26.

Det skriver flere færøske medier heriblandt Info og Vp.fo.

Og den nylige anholdelse betyder, at han træder tilbage som landsstyremand som følge af en sag om spritkørsel.

Folkeflokkens partiformand oplyser, at han havde drukket om aftenen og havde taget bilen den efterfølgende morgen for at købe morgenbrød.

På turen blev han standset af politiet, og alkoholtesten viste, at han fortsat var under påvirkning.

»Det var en fejltagelse, og jeg tager konsekvenserne af det. Jeg beder befolkningen om tilgivelse for min fejltagelse,« erklærer Jørgen Niclasen.

Jørgen Niclasen har ikke udtalt sig til andre medier end Vp.fo.

Andre medier kan berette, at han blev taget torsdag i sidste uge. Først onsdag (16. februar) underrettede han partiet og henvendte sig til lagmanden for at fratræde posten som landsstyremand.

Folkeflokkens formand i lagtinget, Christian Andreassen, siger, at han først fik kendskab til sagen onsdag, og nu skal partiet drøfte konsekvenserne.