Da de første meldinger i januar lød om en ny, smitsom sygdom i Kina, var der en forsker på Færøerne, som fik en genial idé.

En idé, der senere viste sig at få afgørende betydning for, at Færøerne i dag er en corona-succeshistorie i hele verden.

Det skriver DR, der har interviewet den færøske genetiker, Debes Hammershaimb Christiansen.

Manden bag ideen.

Sammen med lande som Sydkorea, Taiwan og Singapore har Færøerne haft held med at inddæmme coronavirus ved hjælp af en omfattende og hurtig test-strategi Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Sammen med lande som Sydkorea, Taiwan og Singapore har Færøerne haft held med at inddæmme coronavirus ved hjælp af en omfattende og hurtig test-strategi Foto: Oscar Scott Carl

Debes Hammershaimb Christiansen fortæller til tv-stationen, hvordan han i epidemiens spæde opstart kom på en ide om at bruge Færøernes 20 år gamle beredskab af laksetest.

Ja, du læste rigtigt.

Testene stammede fra en smitsom sygdom, der havde truet hele Færøernes laksebestand.

Dengang havde det været nødvendigt at teste hele bestanden for at få bugt med epidemien, og det viste sig, at testreskaberne kunne justeres, så de også kunne bruges til at teste for coronavirus.

Færøerne var hurtige til at oprette drive-in-tests for coronavirus, så mange mennesker - også dem med milde symptomer - hurtigt kunne blive testet. Foto: Antonio Bat Vis mere Færøerne var hurtige til at oprette drive-in-tests for coronavirus, så mange mennesker - også dem med milde symptomer - hurtigt kunne blive testet. Foto: Antonio Bat

»Det endte jo med, at vi er det land i verden, der tester flest per borger, så det har været en stor succes«, siger Shahin Gaini, som er speciallæge på det færøske Landshospital.

Ifølge DR har Færøerne coronatestet 8,3 procent af befolkningen. Til sammenligning er tallet i Danmark 0,4 procent.

Takket være de gamle laksetest havde Færøerne et beredskab klar, da virussen ramte i februar, og det er lykkedes at bryde smittekæder særdeles effektivt.

Færøerne er nu nede på, at hver smittet smitter 1,3 nye personer.

I Færøerne bliver laksene stadig testet regelmæssigt for at undgå udbrud af sygdom. Det var de tests, der viste sig at være et uvurderligt våben i øernes kamp mod coronavirus. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere I Færøerne bliver laksene stadig testet regelmæssigt for at undgå udbrud af sygdom. Det var de tests, der viste sig at være et uvurderligt våben i øernes kamp mod coronavirus. Foto: Oscar Scott Carl

Når man 1, dør epidemien ud, fortæller Shahin Gaini.

På grund af omfattende testning kombineret med karantæne, er det altså lykkedes Færøerne at komme i mål med den inddæmningsstrategi, WHO anbefaler.

Færøerne har dog også - ligesom Danmark - valgt at lukke alle skoler og daginstitutioner i kampen mod virussen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 173 personer på Færøerne testet positive for COVID-19. Ingen smittede er døde.