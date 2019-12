Det færøske landsstyre har valgt at opretholde fogedforbud. Men juraprofessor tvivler på, om det er lovligt.

Hemmeligholdelse af et lydklip, der afslører indholdet af et møde mellem den færøske lagmand og den kinesiske ambassadør i Danmark, kan sikres i årevis.

Det står klart, efter at det færøske landsstyre mandag besluttede at fastholde kravet om, at hverken færøske eller danske medier må omtale indholdet af lydoptagelsen.

Det skriver Politiken og Berlingske.

Sagen begyndte for en uge siden, da en færøsk dommer nedlagde fogedforbud mod en optagelse fra tv-stationen Kringvarp Føroya, 22 minutter før den skulle indgå i aftenens tv-avis.

Tv-journalisterne var kommet i besiddelse af en lydoptagelse, som refererede indholdet af et fortroligt møde mellem den færøske lagmand, Bárdur Nielsen, og den kinesiske ambassadør, Feng Tie, 11. november i år.

Tv-stationen har indtil videre respekteret fogedforbuddet. Men nyhedschef George Petersen overvejer at bryde forbuddet, da der er nu er lange udsigter til at få sagen afgjort i retten.

- Vi kan ikke hemmeligholde oplysningerne i en uendelighed. Det har åbenlys samfundsmæssig interesse, siger nyhedschefen til Politiken.

Færøsk tv har fået bekræftet - uden at bruge de forbudte optagelser - at samtalen handlede om både Huawei som mulig leverandør af 5G-netværk til Færøerne og handelsforbindelserne mellem Kina og Færøerne.

Det færøske landsstyre har derfor valgt at forlænge fogedforbuddet med argumentet om, at det kan skade Færøernes udenrigspolitiske interesser.

Men juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet tvivler på, om forbuddet overhovedet er lovligt.

- Man har en meget restriktiv praksis fra danske domstole og fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Ud fra det, jeg har set, ser det ikke ud til, at dommeren har overvejet, at der skal noget helt særligt til, før man kan nedlægge et fogedforbud, siger han til Politiken.

/ritzau/