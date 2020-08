Siden april har Færøerne været så godt som fri for coronavirus. Men nu stiger smittetallet igen.

Færøerne har registreret 16 nye smittetilfælde med coronavirus på to dage, efter at Færøerne siden april har været næsten fri for corona.

Det skriver Politiken.

Tirsdag blev to personer registreret smittede blandt øernes 51.000 indbyggere. Og onsdag steg antallet af nye smittetilfælde med 14.

Lars Fodgaard Møller, der er landslæge på Færøerne, er overrasket over udviklingen.

- Vi kan kun sige, at det kommer bag på os, at smittestigningen er så hurtig med så mange, der er testet positiv, siger han til Politiken.

- Det var forventet hele tiden, at vi ville komme til at se nogle små stigninger, som man kan inddæmme. Vi har jo ikke lukket landet, folk kan rejse frit hertil, der er bare en obligatorisk test, når man kommer ind i landet.

Politikerne på Færøerne har valgt at holde landet langt mere åbent end i Danmark. Blandt andet har natklubber måttet holde åbent indtil klokken to om morgenen.

Derudover har der ikke været grænser for, hvor mange mennesker der måtte være samlet et sted.

Derfor har Færøernes store årlige kultur- og sportsfestival, Olajfesten, været afholdt 28.-29. juli, hvor masser af mennesker var samlet.

Landslægen erkender over for Politiken, at festivalen har skabt en risiko for stor smittespredning.

Og derudover har mange private arrangementer også samlet flere hundrede mennesker, hvilket kan have skabt en risiko.

Den nye opblusning af coronavirus har fået de færøske politikere til at overveje at indføre nye tiltag.

Onsdag sagde Færøernes regeringsleder, lagmand Bárður á Steig Nielsen, at man dog også med eventuelle nye tiltag håber at kunne bevare det åbne samfund.

Færøerne har i alt registreret 241 smittetilfælde med coronavirus og hidtil ingen coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/