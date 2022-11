Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

18.00 skulle de have forladt Sjællands Odde for at komme mod Aarhus.

Men 20.45 er de stadig på Sjællands Odde.

Molslinjens færge har nemlig ramt noget i havnen, da den skulle vende, og derfor er der mandag aften kaos på havnen, hvor biler og gæster har ventet siden før 18.00.

»Under vendingen ved Sjællands Odde har Express 2 strejfet noget på vej rundt. Der er lidt usikkerhed om, hvad den præcis har ramt,« siger kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Maack.

Kort efter, B.T. fanger kommunikationschefen fortæller han, at de nu er ved at få Express 2 ud af havnen.

Planen er nemlig, at den skal sejle tom til Aarhus for at blive repareret. Men før den må sejle af sted skal de have de nødvendige godkendelser fra Søfartsstyrelsen, forklarer pressechefen.

Dem har de netop fået, og derfor sejler Express 2 nu til Aarhus. Imens der har været to timer og 30 minutters ventetid på havnen, er Express 4 i mellemtiden kommet fra Aarhus og har ligget og ventet på, at den kunne læsse passagerer og biler af.

Det foregår angiveligt i dette øjeblik, hvorefter den kan begynde at samle de ventende danskere op.

Jesper Maack, kommunikationschefen, forklarer, at Express 2 har fået skræmmer på den ene spids af færgen.

»Men vi har konstateret, at der ikke er noget utæt,« siger han.